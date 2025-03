Inter - Pato, bisbigli dal Brasile

Dal Brasile rimbalza la voce Pato. Secondo quanto riporta Lancenet sarebbe imminente un'offerta del club di Thohir per il centravanti in prestito al San Paolo e in passato al Milan. Non è la prima volta che il nome del brasiliano è accostato ai nerazzurri. Già da qualche mese si parla di una possibile trattativa, quasi una scommessa.

Non si discute il talento, quanto la condizione fisica. Pato da tempo non si cimenta con il calcio che conta ed è oggi molto diverso dal devastante giocatore ammirato nella prima esperienza italiana. La cifra per strappare al Corinthians il calciatore si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, troppi per le casse nerazzurre.

L'idea è che l'Inter investa solo su una seconda punta in grado di garantire certezze. Jovetic e Lamela partono un passo avanti agli altri. Qualora arrivassero due colpi, il secondo sarebbe di spessore inferiore e probabilmente in prestito. Su questo fronte si lavora con Parma e Udinese per Pereyra e Biabiany.