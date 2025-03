Inter, 6-1 al Trentino Team: Icardi e Bonazzoli sugli scudi

Prima amichevole stagionale per l’Inter di Mazzarri al centro sportivo ‘La Pineta’ di Pinzolo. I nerazzurri si sono imposti 6-1 sul Trentino Team grazie alle reti di Jonathan, Juan Jesus e le doppiette di Icardi e Bonazzoli. Protagonisti del match anche Andrea Ranocchia, alla prima da capitano e i nuovi arrivati, Dodò e M’Vila, al debutto in nerazzurro.

Gara controllata agevolmente dai nerazzurri, che aprono le danze con la rete di Jonathan su triangolazione con Icardi. Lo stesso argentino trova le successive due reti, prima che Federico Bonazzoli lo eguagli con una doppietta tra primo e secondo tempo. Un errore di Berni consente a Mariotti di trovare il gol del 5-1, poco dopo Juan Jesus timbra il definitivo 6-1.

Soddisfatto Walter Mazzarri che commenta così il 6-1 sul Trentino Team: “I ragazzi hanno lavorato bene, sono stati bravi, anche se i carichi di lavoro condizionano la brillantezza. Un buon lavoro. - ha detto il tecnico nerazzurro a Inter Channel - C'è grande disponibilità da parte di tutti, sono molto soddisfatto. Anche Jonathan si sta adattando in un altro ruolo, come mezzala. In generale, stiamo verificando delle alternative anche per variare schema rispetto all'anno scorso”.

TABELLINO

INTER-TRENTINO TEAM 6-1

Marcatori: 8' Jonathan, 23' Icardi, 26' Icardi, 42' Bonazzoli, 55' Bonazzoli, 87' Mariotti, 91' Juan Jesus

Inter (3-5-2): 30 Carrizo (60' Berni); 6 Andreolli (45' Silvestre), 23 Ranocchia (cap.) (74' Sciacca), 5 Juan Jesus; 33 D'Ambrosio (45' Schelotto), 2 Jonathan (68' Palazzi), 17 Kuzmanovic (61' M'Vila), 20 Obi (61' Steffè), 22 Dodò (45' Laxalt) ; 97 Bonazzoli (60' Ventre), 9 Icardi (74' Puscas)

Allenatore: Walter Mazzarri

Trentino Team (4-4-2): 1 Fracalossi (45' Rossatti); 20 Trotter (45' Pozza), 14 Nardin (45' Rosà), 19 Sega (45' Zatelli), 13 Moscatelli (45' Gretter); 21 Varesco (45' Filosi), 10 Maldonado (45' Grassi), 3 Condini (45' Cellana), 5 Donati (cap.) (45' Mariotti); 7 Garniga (31' Ndaw Serigne, 62' Maffei), 16 Panizza (45' Dalfovo)

Allenatore: Florio Maran

Arbitro: Romeo Spadaccini (sez. arbitrale di Trento)