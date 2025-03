Porto - Rolando, rottura

Chiuso il capitolo M'Vila, con Medel sempre più vicino, in attesa dell'accordo tra Inter e Cardiff, i nerazzurri restano in attesa sul fronte Rolando. L'idea di Mazzarri è chiara. Confermare il centrale, già calato perfettamente nel mondo Inter, per completare la difesa arricchita da Vidic e orfana di Samuel.

La chiusura giunge per ora dal Porto. L'offerta dell'Inter non soddisfa il Presidente Pinto da Costa e il Porto punta a trattenere il calciatore. La situazione, stante la volontà di Rolando di tornare in fretta a Milano, si fa però via via più incandescente.

Il quotidiano portoghese Correio de Manha racconta dell'intenzione del giocatore di chiedere la rescissione del contratto per giusta causa. Il Porto non avrebbe versato alcuni stipendi, così come diversi premi. Si parla addirittura di una rissa tra il figlio del Presidente e gli agenti del calciatore.

L'Inter resta per ora ferma sulla sua posizione. 3,5 milioni, non un euro di più. Il Porto chiede 5 milioni per soddisfare Rolando, ma la complessa situazione che si sta creando potrebbe portare all'atteso sconto.

Le alternative restano Balanta e Gaston Silva.