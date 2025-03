Inter, chiusa la telenovela M'Vila

Finalmente. Yann M'Vila è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Dopo giorni d'attesa, ecco la svolta. In mattinata sono giunti in sede i documenti controfirmati dal Rubin che hanno sancito la buona riuscita della trattativa. Lo sforzo economico del giocatore, che ha rinunciato a buona parte dell'ingaggio e alla buonuscita per ottenere il via libera dai russi, ha agevolato una trattativa lunga e complessa.

Il ragazzo è già sceso in campo con la squadra nel ritiro di Pinzolo, assaporando la realtà nerazzurra e il ritorno al calcio di primo livello. M'Vila, a Pinzolo da giorni, bloccato dalle ripicche in atto a Kazan, ha iniziato il lavoro atletico destinato a portarlo gradualmente al livello dei compagni che già da una settimana hanno iniziato a preparare la nuova stagione sotto l'egida di Mazzarri.

Nessun allarme sul fronte Vidic. Il serbo, bloccato da un affaticamento muscolare, è già pronto per il rientro pieno regime.