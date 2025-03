Il Milan riscatta Adil Rami

Con una nota ufficiale il Milan ha comunicato di aver riscattato dal Valencia il difensore Adil Rami che torna ad abbracciare i colori rossoneri. Dopo una lunga trattativa con la società spagnola in nottata si è trovato l'accordo per il trasferimento del difensore francese. Arrivato a gennaio 2014 con la formual del prestito, Rami ha fatto il suo esordio in Serie A contro l’Atalanta. Ha raccolto 22 presenze (18 in campionato) con la maglia del Milan, realizzando tre reti.

Ecco il comunicato del sito ufficialeacmilan.com: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Adil Rami dal Valencia CF. Rami ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2017"