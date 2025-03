Inter, tra campo e mercato

L'Inter approda a Pinzolo tra sorrisi e aspettative. Comincia l'era Thohir, dopo sei mesi di aggiustamenti e scelte. Del passato poco o nulla, in campo e in società. Moratti è sempre più lontano e con lui i senatori. Affiorano volti nuovi e il segno della spaccatura è addirittura evidente nella scelta delle maglie del futuro. Un taglio al passato un pò ovunque. La conferma è Mazzarri, fresco di rinnovo e ora carico di responsabilità. Il mercato è fatto su misura per il tecnico. Un difensore di caratura internazionale, Vidic, un terzino, Dodò. Questi i presenti in ritiro, ma altri giungeranno presto.

M'Vila ha trascorso la giornata a Milano, in attesa di certezze dalla Russia. Le visite mediche hanno dato esito positivo, ma manca il fax necessario per chiudere contratto e firme. A trattenere il Rubin dall'ok definitivo la probabile buonuscita richiesta dal calciatore, che, per sposare l'Inter, ha rinunciato a una cospicua parte d'ingaggio. Soluzione prevista a ore. Si lavora freneticamente anche sul fronte Medel. Le modalità sono le solite. Prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ausilio prova a limare le richieste importanti del Cardiff, forte della volontà dl calciatore.

Chiuso il restyling della mediana, sarà la volta dell'attacco. Improbabile la fumata bianca in tempi brevi, perché i nomi sono di spicco. Intesa di massima con Jovetic, da convincere il City, non entusiasta del prestito. Ad agevolare l'operazione qualche possibile cessione. Kuzmanovic, Taider, soprattutto Alvarez e Guarin. Il colombiano, dopo il prolungamento di gennaio, è finito ai margini della squadra e preme per una cessione, ma offerte all'altezza non sono ancora state depositate alla corte nerazzurra. Con denaro fresco allora sì che l'assalto al montenegrino potrebbe essere definitivo.

Dopo l'allenamento odierno, ai microfoni le prime parole del neo-arrivato Dodò "Sono contento, è stato tutto molto veloce. Soprattutto di aver fatto il primo allenamento con i miei nuovi compagni". Su tifosi e ritiro "Sì mi hanno già spiegato un pochino, sono contento perché i tifosi mi hanno accolto benissimo e mi hanno mandato tanti messaggi. Spero di poterli sentire vicini per tutta la stagione". (fonte Inter Channel)

In attesa di M'Vila questi i presenti a Pinzolo:

Portieri: Tommaso Berni, Juan Pablo Carrizo, Samir Handanovic.

Difensori: Marco Andreolli, Isaac Donkor, Juan Jesus, Ibrahima Mbaye, Andrea Ranocchia, Giacomo Sciacca, Matias Silvestre, Nemanja Vidic.

Centrocampisti: Lorenzo Crisetig, Danilo D'Ambrosio, José Dodò, Joseph Duncan, Jonathan, Renè Krhin, Zdravko Kuzmanovic, Diego Laxalt, Joel Obi, Andrea Palazzi, Ezequiel Schelotto, Demetrio Steffè.

Attaccanti: Federico Bonazzoli, Ruben Botta, Mauro Icardi, George Puscas, Michael Ventre.