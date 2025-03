Mercato Inter, Medel nuovo obiettivo

Un grande Mondiale, alla fine, ha convinto anche l'Inter. I dirigenti nerazzurri hanno individuato in Gary Medel del Cardiff City un nuovo rinforzo da regalare a Walter Mazzarri: il cileno, protagonista in Brasile con la sua Nazionale, potrebbe arrivare ad Appiano Gentile con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Il giocatore piace moltissimo ad Ausilio e ha il benestare di Mazzarri e Thohir, ma la trattativa non è affatto semplice visto che il Cardiff non è ancora sicuro di volersi privare del cileno in prestito con riscatto obbligato. La trattativa con il club gallese, dunque, non è così avanti come era stato sottolineato nelle ultime ore. C’è ancora molto da lavorare, la cosa certa è che l'asse Milano-Cardiff è molto caldo e le parti hanno tutte le intenzioni di venirsi incontro.

Tra l’altro il cileno piaceva all'Inter già ai tempi del Siviglia: Marco Branca aveva provato a portarlo in Italia un anno e mezzo fa, ma non era riuscito a trovare l'accordo con la dirigenza andalusa. Stavolta, a favorire il buon esito della trattativa potrebbe essere l'ottimo rapporto tra Erick Thohir e il proprietario malese del Cardiff, Vincent Tan.

Le ottime prestazioni al Mondiale sono l'emblema di ciò che Medel può dare all'Inter: furore agonistico e affidabilità sia da difensore che da mediano. In quel ruolo i meneghini hanno quasi chiuso per M'Vila, ma un innesto del genere non può che rendere Mazzarri ancora più contento.

Intanto, proprio Yann M’Vila, dopo aver superato le visite mediche, aspetta solo il sì del Rubin Kazan e ribadisce la sua piena volontà di vestire a tutti i costi la maglia nerazzurra: “Voglio solo l’Inter. Non ci muoviamo da Milano finché non arriva l’ok del Rubin, manca solo quello. Le visite sono andate benissimo” ha affermato l’ex Rennes che, dunque, mette alle strette la sua attuale società.

Una volta che il club russo avrà mandato la documentazione controfirmata dei contratti, M'Vila potrà iniziare ufficialmente la sua avventura con l'Inter.