Inter: ufficiale, Mazzarri prolunga fino al 2016

La notizia era nell’aria già da tempo, Thohir lo aveva anche già confermato qualche giorno fa dopo essere atterrato a Malpensa. Adesso è ufficiale: Walter Mazzarri sarà l'allenatore dell'Inter fino al 30 giugno 2016. Contratto prolungato di un anno, dunque, per il tecnico livornese, al centro del rinnovamento voluto dalla dirigenza interista e da Erick Thohir.

Ad annunciare il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto nel 2015 è proprio il club nerazzurro attraverso una nota sul sito ufficiale in cui si legge: “È con soddisfazione che F.C. Internazionale e Walter Mazzarri comunicano di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico, alla guida dell'Inter fino al 30 giugno 2016”.

Avanti insieme, dunque, con lo stesso obiettivo: ottenere i risultati che tutta l'Inter e gli interisti desiderano: “Siamo molto soddisfatti di aver prolungato il contratto con il nostro allenatore - spiega il presidente Erick Thohir - Ho sempre detto che il rapporto con Mazzarri sarebbe andato avanti, lo riteniamo uno dei punti fermi del nostro progetto. Sono certo che ora potrà lavorare con la necessaria tranquillità e potrà regalarci grandi soddisfazioni”.

Nella nota ufficiale che appare sul sito dell'Inter vengono riportare anche le parole di Mazzarri, che ora, con due anni davanti a sè, avrà la possibilità di dare una vera identità alla squadra e creare un gruppo vincente: “Prima di tutto desidero ringraziare Erick Thohir per la fiducia accordatami. Il presidente ha dimostrato ancora una volta di credere in me e nel progetto cominciato un anno fa: farò tutto quello che è nelle mie possibilità perché l'Inter torni a occupare il posto che merita in Italia e in Europa”.