Inter, riscattato Taider

"L'anno prossimo sarò ancora a Milano". Dal Brasile, Saphir Taider indossa idealmente la maglia nerazzurra, quasi a voler spegnere le sirene di mercato. Si chiude la trattativa tra Inter e Bologna, con la società di Thohir che si assicura la seconda metà del giocatore, come si evince dal sito della squadra emiliana, risolvendo la comproprietà rinnovata una decina di giorni fa.

Il destino di Taider non è però ancora chiaro. L'Inter ha provato in più occasioni a inserire il calciatore nella trattativa che porterebbe a Milano il francese M'Vila, con conseguente approdo in Russia, al Rubin Kazan, di Taider. Fino ad ora a mancare è stato l'accordo tra il giocatore e la dirigenza russa.

Nelle ultime ore a chiedere notizie è stata invece la Lazio. Lotito sta puntando forte su questo mercato per riconquistare i tifosi e allestire una rosa importante da consegnare a Pioli. Dopo i colpi Basta, Djordjevic e Parolo, l'idea Taider.