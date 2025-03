Lazio: Basta - Candreva, colpi Lotito

Fa le cose in grande Claudio Lotito. La Lazio punta a dimenticare una stagione sottotono con un mercato all'altezza. I primi colpi giungono sull'asse Roma - Udine. La società biancoceleste ha acquisito la seconda metà del cartellino di Antonio Candreva per 9 milioni di euro. La cifra si va ad aggiungere a quanto già versato un anno fa (1,7 milioni). Non solo il centrocampista azzurro, ma anche Dusan Basta, esterno apprezzato da diversi top club di Serie A. Per il serbo si chiuderà intorno ai 5 milioni.

C'è un grosso punto interrogativo però attorno a Candreva. Il ragazzo, ora impegnato in Brasile con la Nazionale, ha più volte espresso il desiderio di giocare la Champions League e Lotito potrebbe scegliere di monetizzare al massimo dopo la rassegna iridata. Gli estimatori non mancano, in Italia e all'estero. La Juve, per mano di Agnelli, ha chiesto un incontro, mentre il Psg è da tempo sulle orme del giocatore.

In entrata, si continua a inseguire Astori e Parolo. Per il difensore è duello con la Roma, mentre per il ducale manca il sì del giocatore, dopo l'accordo con la società.