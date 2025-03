Thohir: "Vogliamo una squadra più forte, ma anche più giovane"

Direttamente da Giacarta, il presidente dell’Inter Erick Thohir, ha parlato del mercato nerazzurro, considerando le indicazione di Walter Mazzarri, dell’addio degli eroi del triplete e degli obiettivi futuri della società.

La nuova Inter verrà costruita sulla base del progetto Mazzarri: “Vogliamo cercare nuovi elementi su indicazione del nostro tecnico Mazzarri. Giocatori da aggiungere, ma per ora non posso ulteriormente sbilanciarmi perché c'è un Mondiale in corso”.

In attesa di rinforzi, secondo Thohir, le certezze in casa Inter non mancano di certo: “L'arrivo di Vidic sarà importante, lui renderà ancora più forte la nostra squadra e la nostra difesa. Dietro, inoltre, abbiamo Handanovic. Poi ci sono i vari Hernanes, Kovacic, Kuzmanovic, Alvarez... Per quanto riguarda l'attacco posso dire che stiamo cercando qualcuno da aggiungere a Icardi e Palacio”.

Milito, Samuel, Cambiasso e Zanetti hanno salutato l’Inter. E’ la conferma dell’intenzione di voler proseguire con un progetto “giovane”: “Vogliamo una squadra certamente più forte, ma anche più giovane. Per quanto riguarda il mercato, staremo attenti al Mondiale: seguiamo giovani dell'Asia, del Sudamerica e dei paesi dell'est Europa”.

In vista della prossima stagione l’obbiettivo è sempre lo stesso, l’Europa: “Il nostro obiettivo sarà quello di qualificarci per l'Europa. Dopo questo passo prenderemo in considerazione delle misure strategiche che possano riportare l'Inter alla gloria del passato”.