Champions League - Tante emozioni, ma tra Villareal e Atalanta finisce 2-2

Nella prima giornata del gruppo F nella fase a gironi di Champions League, l'Atalanta pareggia contro il Villarreal per 2-2. Partita molto vivace al Ceramica in un girone dove il Manchester United è uscito sconfitto dalla trasferta contro lo Young Boys.

Un punto per la squadra di Gasperini che si salva nel finale grazie a Gosens: la Dea si porta in vantaggio con Freuler, ma sul finale del primo tempo i padroni di casa trovano la rete del pareggio con Trigueros. Nella ripresa il Villareal, approfittando di un altro errore dell'Atalanta, sigla il 2-1 con Danjuma.

LA PARTITA

L'Atalanta inizia forte e trova subito il gol al 6': Palla in area per Zapata che controlla, serve Freuler che colpisce il palo interno alla sinistra di Rulli e palla che entra in porta.

I neroazzurri sono in difficoltà sul finire del primo e così i padroni di casa ne approfittano trovando il pari al 39': Trigueros raccoglie una conclusione di Moreno che deve solo depositare il pallone da due passi.

Al 74' il Villareal trova il raddoppio approfittando dell'ennesimo errore della difesa bergamasca: Moreno serve il ne approfitta subito il neoentrato Danjuma Groeneveld che da due passi segna.

L'Atalanta non demorde e all'83 trova il pari: Ilicic in area serve Miranchuk che a sua volta premia l'inserimento di Gosens che insacca il 2-2 della Dea!