Oggi si forma la nuova Champions League 2021/2022

Ecco il momento in cui si decide la nuova Champions. Ieri sera, si sono chiusi i playoff con Salisburgo che batte il Brondby 2-1, Sheriff che pareggia 0-0 a Zagabria e Shakhtar che pareggia 2-2 con il Monaco con supplementari che entrano nella fase a gironi.

La nuova stagione riparte con il sorteggio della fase a gironi dalle 17:45 in diretta su Sky che porterà alla formazione di quella che si preannuncia la stagione più bella di sempre. Dal 14/15 Settembre si entra nel vivo con la prima giornata, gironi che si chiuderanno il 7/8 Dicembre, 15 Febbraio- 16 Marzo gli ottavi, 5-13 Aprile quarti, 26/27 Aprile andate delle semifinali e 3/4 Maggio ritorni e finale il 22 Maggio.

Stesse regole: 8 gruppi con 4 squadre ciascuno e nessun derby nazionale possibile. Prima fascia abbastanza avara: Chelsea e Villarreal, in quanto detentori di Champions ed Europa League, Atletico Madrid come campione di Spagna, City come campione della Premier, Bayern per il titolo tedesco, Inter per lo Scudetto, Lille come campione della Ligue1 e Sporting Lisbona come vincitore in Portogallo.

Ma la seconda fascia è quella che fa paura davvero: Real e Barcellona con il Siviglia per la Spagna, United e Liverpool le due inglesi, PSG, Dortmund e Juventus le altre e, per l'Inter, non è per nulla buona cosa. Terza fascia con brutte clienti: Porto e Ajax su tutte, Lipsia, Atalanta e Zenit mai facili, Benfica con Salisburgo e Shakhtar quelle che possono dare fastidio.

Quarta fascia interessante: il Milan rischia grosso essendo in questa categoria, ma occhio alle altre: Besiktas, Dinamo Kiev, Bruges, Young Boys, Malmo, Sheriff e mina vagante Wolfsburg.