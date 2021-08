Ai gironi Young Boys, Benfica e Malmo

La nuova Champions con la regola del gol in trasferta che vale doppio tolta si conferma davvero bellissima. Prima giornata di ritorno per decidere le squadre che passeranno ai gironi.

Ferencvaros- Young Boys 2-3: Torna in Champions la squadra svizzera dopo due anni di assenza. Esce, invece, quella ungherese che perde entrambe le partite con lo stesso punteggio e non accede ai gironi dopo l'apparizione dello scorso anno in quello della Juventus. Svizzeri che tornano ai gironi per stupire e per cercare la sorpresa.

PSV-Benfica 0-0: Passa la squadra portoghese che riscatta la scorsa stagione. Benfica che sfrutta a pieno il punteggio dell'andata e si regala un grande ritorno ai gironi. PSV che sbaglia e che forse ha ancora qualcosa da rivedere per tornare grande.

Ludogorets-Malmo 2-1: Vittoria che non basta alla squadra bulgara per entrare in una Champions che faticano a prendere. Svedesi dopo sei anni in Champions e loro ritorno nella fase a gironi, dopo la bella partita di andata.