Euro 2020 - Hummels tradisce la Germania: vince la Francia 1-0

È l'autogol di Mats Hummels a decidere il big match della prima giornata del girone F tra Francia e Germania. La nazionale di Deschamps vince di misura 1-0 sfruttando l'errore del centrale de Dortmund che al 17' del primo tempo condanna i suoi che giocano una discreta partita ma non riescono a pungere in avanti. Dalla sua, la Francia gioca invece una partita intelligente, colpendo nei momenti giusti (un palo e due gol annullati nella ripresa a Mbappé e Benzema) e senza mai andare veramente in affanno. Ora la sfida di sabato contro il Portogallo, vittorioso oggi contro l'Ungheria, diventa già un crocevia decisivo per la Germania, ferma a zero punti nel girone e con l'obbligo di far punti per evitare di dire addio a Euro 2020.

Le formazioni

Nessuna novità rispetto alle previsioni della vigilia per le scelte di Deschamps e Löw. Nella Francia il 4-3-1-2 vede la presenza in mezzo al campo dello juventino Rabiot con Kanté e Pogba, mentre a supporto di Benzema e Mbappé c’è Griezmann. 3-4-3 per la Germania con Hummels a guidare il reparto difensivo, l’atalantino Gosens a sinistra con Gnabry falso nove in un attacco completato da Havertz e Müller.

La partita

Tanto possesso ma nessun pericolo creato per la Germania che nel primo tempo di Monaco di Baviera fa tutto da sola. I ragazzi di Löw infatti hanno in mano il pallino del gioco ma il giro palla è piuttosto lento e non impensierisce per nulla la Francia che attende per poi affondare il colpo. La spinta francese arriva attorno al quarto d’ora quando la nazionale di Deschamps guadagna qualche metro e manda il primo segnale dalle parti di Neuer al 17’: Mbappé sterza secco sul destro e poi calcia in porta con Neuer che c’è e allunga in calcio d’angolo. È solo il preavviso di quanto succede tre minuti più tardi, sempre sulla fascia sinistra. Al 20’ proprio da quella parte viene pescato Lucas Hernandez da Pogba, con un lancio strepitoso con l’esterno: il terzino del Bayern la mette al centro cercando sempre Mbappé ma Hummels anticipa l’attaccante francese con il polpaccio e, goffamente, infila il pallone nella propria porta sotto il sette. L’autogol che regala l’1-0 alla Francia segna sicuramente la prima frazione tedesca che fatica a reagire e non riesce mai a chiamare in causa Lloris, il quale resta a guardare anche l’unica, mezza, occasione avuta da Gündogan che però strozza troppo il tiro e calcia a lato.

La partita nella ripresa non cambia: a dettare i tempi e il gioco era e resta la Germania che continua nel suo lungo possesso palla con la Francia che attende come fatto nella prima frazione per poi far male. E così fa al 52’ con Rabiot che si inserisce e con il mancino, in caduta, calcia sul primo palo colpendo il legno esterno. Il rischio di subire il secondo gol lo vive la Germania che riesce però a reagire subito: due minuti dopo, al 54’, Gosens mette un gran cross sul secondo palo per Gnabry che la schiaccia ma il pallone termina alto da due passi. Quella dell’attaccante del Bayern è la migliore chance della partita della Germania che, dopo questo sussulto, torna a faticare dal punto di vista offensivo e per poco non naufraga definitivamente al 66’: a salvare i ragazzi di Löw è l’assistente di Del Cerro Grande che segnala, giustamente, la posizione di offside in partenza di Mbappé che dopo una serie di finte aveva infilato il pallone a giro sul palo lontano. Una giocata da fenomeno. Per cercare le soluzioni in attacco al 74’ il CT tedesco pesca dalla panchina Werner e Sané ma a tremare è di nuovo la retroguardia della Germania: all’80’ Benzema di prima manda in campo aperto Mbappé che entra in area e finisce giù dopo l’intervento da dietro di Hummels, intervenuto sul pallone secondo l’arbitro. I ruoli si invertono all’85’ ma il finale non cambia: questa volta è Mbappé e fornire l’assist per Benzema che a porta vuota segna ma dopo il check del VAR il raddoppio viene di nuovo cancellato sempre per la posizione irregolare dell’attaccante del PSG. Nel finale il risultato non cambia, anche a causa dell’ennesimo assalto sterile della Germania: finisce 1-0 per la Francia.

Il tabellino

Francia 4-3-1-2 | Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot (dal 95’ Dembelé); Griezmann; Mbappé, Benzema (dal 89’ Tolisso). Allenatore: Didier Deschamps.

Germania 3-4-3 | Neuer; Ginter (dal 88’ Emre Can), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens (dal 88’ Volland); Müller, Gnabry (dal 74’ Werner), Havertz (dal 74’ Havertz). Allenatore: Joachim Löw.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande. Ammoniti: Kimmich (7’).

Match valido per la 1^ giornata del girone F di Euro 2020. Si gioca alla Football Arena Munich di Monaco di Baviera.