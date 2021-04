Il Liverpool sbatte sul muro del Real: Blancos in semifinale (0-0)

Il Liverpool non riesce a compiere l'impresa della rimonta ai danni del Real Madrid che blocca sullo 0-0 i Reds e, grazie al successo per 3-1 in casa, stacca il pass per la semifinale dove lo attende il Chelsea. Ad Anfield i ragazzi di Klopp giocano una buona partita, creano alcune occasioni pericolose ma non riescono in nessun modo a sfondare il muro innalzato da un Real Madrid ben messo in campo da Zidane, capace di dare poco spazio al tridente offensivo dei padroni di casa. Decisivo nei primi minuti del primo tempo Courtois: per il belga due parate chiave su Salah e Milner che avrebbero potuto cambiare la storia della sfida.

Le formazioni

Rispetto alla sfida di Madrid sono due i cambi nell’undici titolare di Klopp: il Liverpool, con il consueto 4-3-3, scende in campo con la difesa confermata composta da Phillips e Kabak, con Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni, c’è Milner in mezzo al campo mentre davanti torna Firmino dall’inizio con Salah e Mané. Il Real si schiera a specchio ma qui la novità è solamente una: senza l’infortunato Lucas Vazquez, Zidane è costretto a schierare Valverde sulla destra in difesa. Per il resto nessuno novità: davanti confermati Asensio, Benzema e Vinicius.

La partita

Dopo la sconfitta dell’andata il Liverpool è chiamato necessariamente a compiere un’impresa per rimontare il 3-1 di Madrid e l’avvio di gara dei Reds fa ben sperare: i ragazzi di Klopp entrano in campo determinati e per almeno il primo quarto d’ora non fanno uscire dalla propria metà campo il Real che rimane chiuso e si salva grazie a due paratone di Thibaut Courtois. Il portiere belga è subito reattivo al 2’: lancio profondo per Mané che pesca al centro il movimento di Salah il quale a tu per tu con Courtois non trova il gol a causa dell’intervento con i piedi dell’estremo difensore del Real Madrid. Ma è ancora più spettacolare la parata che arriva all’11’: i Reds ripartono veloci, riceve Milner al limite dove stoppa e col destro prova a farla girare ma Courtois vola e devia in corner. Dopo venti minuti di dominio rosso, ad Anfield decide di scendere in campo anche il Real affidandosi alla qualità di Benzema: il francese sfrutta l’errore di Phillips, entra in area e nel tentativo di cross trova la deviazione di Kabak che, involontariamente, colpisce il palo della porta di Alisson. L’occasione dei Blancos lancia un segnale di allarme al Liverpool che decide di restare in gestione dei ritmi nella fase centrale di tempo e di non sbilanciarsi troppo in avanti. La fiammata i Reds la danno però nella parte finale quando, al 42’, si divorano il vantaggio: progressione di Alexander-Arnold che riesce ad entrare in area, con un po’ di fortuna, e a servire all’indietro Wijnaldum che prova a piazzarla ma la palla è alta da ottima posizione.

Come nel primo tempo, anche nel secondo il Liverpool entra in campo più determinato e azzanna subito la partita andando vicino al gol del vantaggio ma tra i Reds e la porta c’è ancora Courtois: al 46’ il belga è attento e respinge bene il destro di Firmino che si era girato a pochi passi dalla porta. Per Firmino però è il primo ed unico squillo di una partita spenta dal punto di vista offensivo, dove Klopp decide di metter mano all’ora di gioco: dentro Jota e Thiago per Kabak e Milner, passando così al 4-2-3-1 e arretrando Fabinho al centro della difesa. Il modulo più offensivo però non impensierisce più di troppo il Real che resta in posizione e sfrutta poi gli spazi concessi in contropiede per cercare di chiudere definitivamente il discorso. Il primo lampo di Diogo Jota arriva solo al 70’ quando penetra in area, dal lato corto, e calcia potente ma una deviazione manda la palla solo sull’esterno della rete. Le mosse disperate di Klopp portano, per gli ultimi minuti di assalto, agli ingressi di Oxlade-Chamberlain e Shaqiri ma servono a ben poco: i Blancos restano ben disposti in campo e a protezione della porta di Courtois che non viene più impegnato se non per murare un cross basso di Salah. Niente rimonta, quindi, per il Liverpool: al triplice fischio di Kuipers esulta il Real Madrid che vola in semifinale.

Il tabellino

Liverpool 4-3-3 | Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (dal 60’ Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (dal 60’ Thiago); Salah, Firmino (dal 82’ Shaqiri), Mané (dal 82’ Oxlade-Chamberlain). Allenatore: Jurgen Klopp.

Real Madrid 4-3-3 | Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (dal 72’ Odriozola); Asensio (dal 82’ Isco), Benzema, Vinicius (dal 72’ Rodrygo). Allenatore: Zinedine Zidane.

Arbitro: Bjorn Kuipers. Ammoniti: Casemiro (26’), Robertson (26’), Phillips (59’).

Match valido per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Si gioca ad Anfield, Liverpool.