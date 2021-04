Il Bayern vince, ma in semifinale va il PSG

PSG contro Bayern Monaco, ovvero atto terzo della sfida eterna. Dopo il 2-3 Paris all'Allianz Arena di Monaco, partita che si trasferisce tra le mura del Parco dei Principi per uno nuovo capitolo atteso. Bayern senza Lewandowski come già in Bundesliga e all'andata e spazio a Chupo-Moting punta centrale con Coman, Muller e Sanè alle sue spalle. PSG Mbappè perno offensivo, Neymar e Di Maria fantasia al potere, in panchina Florenzi e Verratti. Arbitro italiano designato Orsato.

CRONACA DELLA PARTITA

Partita, come da programma e attese, davvero vivace: al 3' passaggio di magia di Neymar a smarcare Mbappè e diagonale del francese a lato davvero di poco. Ma la partita è solo in fase embrionale e si vede: al 11' Mbappè manda al bar Pavard, serve Neymar che calcia, ma peccato per lui la presenza di Neuer in porta. Il Bayern sembra e solo sembra tramortito, ma al 27' Chupo-Moting trova Sanè che conclude a giro di poco sul fondo. Al 28' Kimmich recupera un pallone perso malamente da Gueye e manda la palla di poco sul fondo. Al 28' riparenza stellare di Mbappè sulla sinistra. Il francese trova Neymar che conclude, ma il portiere teutonico si supera. Al 34' Gueye si riscatta e recupera un pallone sulla trequarti, palla a Neymar e Neuer gli ridice per la terza volta di no. Al 37' traversa di Neymar sugli sviluppi di un calcio dal fermo e, al 39', Draxler trova Mbappè il quale serve il talento brasiliano che centra il palo e sdeng preciso. Al 41' la dura legge del gol o del contrappasso se preferite: Muller serve Alaba che impegna Navas alla parata. Il portiere costaricense non trattiene e Chupo-Moting è lesto a metterla in porta e Bayern avanti. Al 44' Alaba vicino al raddoppio con una conclusione da fermo e, al secondo di recupero, Sanè approfitta della classica dormita della difesa, ma tira debole e palla parata.

Nella ripresa, stesso spettacolo: al 48' Alaba tenta la conclusione di potenza e palla di poco sul fondo. La risposta parigina non si fa attendere e al 50' Paredes serve Neymar (migliore in campo) e girata brasiliana alta. Al 55' PSG vicino al pari: sgroppata di Neymar, trovato Mbappè e che meraviglia della natura sti due e il secondo serve Di Maria e palla messa in corner da Boateng. Al 62'passaggio filtrante per Muller, ma l'attaccante tedesco sbaglia e palla parata da Navas in uscita. Al 70' altra occasione bavarese: Coman prende palla sulla corsia destra, sponda di Chupo-Moting e Paredes salva davvero tutto. Al 78' gol annullato al PSG: Mbappè viene trovato da Neymar in profonditò, ma in posizione di fuorigioco di un piede. Al 83' diagonale potentissimo di Sanè, palla che lambisce il palo destro e va sul fondo di nulla. Al 90' occasione PSG con Mbappè che accelera, superato Lucas Hernandez, palla a Neymar e Neuer non la fa passare e la para in uscita per la seconda volta al brasiliano. Al 92' cross in area per la testa di Coman che colpisce largo e non trova il gol qualificazione. Al 93' Neymar entra e semina il panico in area, palla che viene calciata ma Hernandez spazza in angolo. Al 94', tempo scaduto, Sanè mette a sedere Bakker, ma non calcia e mette un cross debole e Navas ringrazia.

Il Bayern vince, ma non basta e i Campioni in carica escono. In semifinale, ci sono i francesi che si candidano a possibili favoriti per la vittoria nella loro annata migliore e a Parigi sperano possa essere la volta buona davvero, dopo molti anni di eliminazioni cocenti.