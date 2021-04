Champions League - Il City batte il Dortmund per 2-1

Il primo round lo vince il Manchester City che batte il Dortmund per 2-1: con un gol al 90’ di Foden gli inglesi conquistano una vittoria e De Bruyne al 19'. Però i tedeschi riescono con Reus a tenere tutto aperto in vista del ritorno con la rete al 84'.

LA PARTITA

In avvio di partita i ritmi non sono particolarmente alti, con il City che fa tanto fraseggio. La prima fiammata è del Dortmund al 7' con il sinistro centrale di Bellingham, ma Ederson respinge coi pugni.

Al 19' i padroni di casa passano in vantaggio: De Bruyne brucia Dahoud e serve Foden che metto in mezzo, sul secondo palo raccoglie Mahrez che premia il rimorchio del belga che non può sbagliare. La squadra di Guardiola spinge e si guadagna anche un rigore al 30', ma il Var italiano (Di Bello e Valeri) chiama l'arbitro Hategan che, dopo aver rivisto l'azione, annulla il penality.

Come nel primo tempo, anche ad inizio ripresa il Borussia parte forte con Dahoud che fa scattare Haaland, ma il norvegese calcia addosso all'uscita di Ederson. Dall'altra parte li risponde il giovane talento Foden che a botta sicura trova la risposta sulla linea di Hitz.

Al 84' arriva il pari del Dortmund: Haaland quasi senza guardare serve Reus che piazza il piatto oltre Ederson. Ma non è finita qui perchè al 90' il City ne ha ancora e segna il gol della vittoria: De Bruyne inventa un cross che pesca Gundogan alle spalle di Meunier, a sua volta serve Foden che non sbaglia e batte Hitz.