Champions League - Anche la Lazio è fuori

La Lazio perde per 2-1 anche la gara di ritorno con il Bayern ed esce dalla Champions League.

Nel primo tempo buon approccio della Lazio con Lazzari e Milinkovic-Savic, ma il Bayern è concentrato, in controllo e passa in vantaggio solo su rigore realizzato dal solito Lewandowski per un fallo di Muriqi su Goretzka. Nonostante il gol il primo tempo non regala grandi emozioni. Nella ripresa i padroni di casa la chiudono con Choupo-Moting appena entrato. Nel finale però i biancocelesti trovano il gol con Parolo.

La Lazio esce si sconfitta da Monaco, ma è un ko diverso da quello dell'Olimpico perchè questa sera a messo in difficoltà la squadra campione d'Europa e del mondo.

Purtroppo le italiane tutte fuori dalla Champions,