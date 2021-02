Champions League - Un Chelsea corsaro vince contro l'Atletico Madrid

Champions League time con una sfida non banale tra Atletico Madrid e Chelsea che promette quello spettacolo degno della competizione. La squadra spagnola che vola in Liga per riprendersi in Europa, mentre il Chelsea aspetta quelle certezze di cui avrebbe bisogno. Al Puskas di Budapest, padroni di casa con Llorente a destra in difesa, Kongdobia in panchina. Chelsea Jorginho regista e Tuchel vuole provarci.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che vola subito al volo con Mendy portiere ospite che perde la palla su un controllo e Atletico che non trova il gol. Al 12' Christensen mette la palla sul fondo ampiamente. Suarez al 14' ruba palla a Rudiger, palla che trova Lemar ma lui non la porta. Al 18' Hudson-Odoi prova un cross bello, ma senza risultati. Al 25' Alonso prova il tiro da fuori, ma Oblak para. Al 39' Werner prova a cercare il primo palo, ma scarsi risultati. Al 41' cross di Alonso, Mount prova il super gol con scarsi risultati. Al 42' Correa trova Suarez, ma girata pessima.

Nella ripresa, al 57' ancora Suarez, ma respinge la difesa del Chelsea. Al 59' conclusione bellissima di Felix, ma nulla di fatto. Al 61' pallonetto da centrocampo di Saul, ma scarsi risultati. Al 69' gol del Chelsea: Giroud trova una super rovesciata da copertina a battere Oblak e il VAR convalida. Al 76' Correa tenta il gol del pari, ma viene murato.

Il Chelsea merita la vittoria contro un Atletico troppo sprecone. Il calcio non si gioca a punti ed occasioni, ma la gara di ritorno può regalare spettacolo in una sfida aperta e con il Chelsea che non avrà Mount diffidato e ammonito.