Champions League - Nel segno di Haaland: Il Borussia passa a Siviglia (2-3)

ll Borussia Dortumand espugna Siviglia per 3-2: grande protagonista della gara è ovviamente Erling Braut Haaland autore di una doppietta che dà dunque ai tedeschi ottime chance per la gara di ritorno (anche se non decisivo).

LA PARTITA

Il Siviglia sblocca subito la gara con l'ex rossonero Suso con un tiro di destro da fuori area che, con un rimbalzo di Hummels, finisce in rete. La gara degli Andalusi finisce qui perchè i padroni di casa si fermano alle prime difficoltà. Infatti il Borussia inizia a giocare e pareggia al 19' con Mahmoud Dahoud alla distanza. Assist di Erling Haaland.

Brutte notizie per il Siviglia perchè il giovane 20enne, dopo una magnifico assist, realizza una doppietta devastante, segnando 8 gol in 13 partite sfruttando nel migliore dei modi due ripartenze dei tedeschi. Nella ripresa gli spagnoli provano a riaprire la partita, ma trovano solo all'84' il gol del 2-3 con Luuk De Jong sull'assist di Oscar, ma è troppo tardi.