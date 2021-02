Champions League - Il PSG travolge il Barcellona, il Liverpool bene con il Lipsia

Il ritorno della Champions League inizia subito con il botto: clamoroso 4-1 del PSG al Camp Nou contro il Barcellona, mentre il Liverpool batte 2-0 il Lipsia sul campo neutro di Budepest. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati.

Barcellona - Paris Saint Germain

Il Barcellona affonda un'altra volta: il PSG vince meritatamente 4-1 al Camp Nou. Mbappé oscura Messi segnando 3 gol. La pulce sblocca la partita su rigore al 26', ma poi la stella francese si accende e con una tripletta trascina i suoi alla vittoria importantissima in ottica Champions. A rete anche l'italiano Kean.

BARCELLONA-PSG 1-4

Marcatori: Messi 26', Mbappé 32', Mbappé 65', Kean 71', Mbappé 85'.

Barcellona (4-3-3)

ter Stegen; Dest (dal 72' Mingueza), Piqué (dal 79' Pjanic), Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets (dal 79' Riqui Puig), Pedri (dal 79' Trincao); Messi, Griezmann (dall'85' Braithwhite), Dembele.

Paris Saint Germain (4-2-3-1)

Navas; Florenzi (dall'89' Keher); Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye (dal 46' Herrera); Kean (dall'84' Danilo), Verratti (dal 74' Draxler), Mbappé; Icardi.

Lipsia - Liverpool

Il Liverpool passa l'esame di tedesco vincendo contro il Lipsia per 2-0 sul campo neutro Budapest. Dopo un palo di Olmo nel primo tempo, gli uomini di Klopp segnano due gol in 5' nella ripresa: al 53' Salah è lesto ad approfittare dell'errore della difesa ed insacca l'1-0, al 58', anche qui errore in scivolata di Mukiele, bravo questa volta Mané a involarsi e battere Gulacsi.

LIPSIA-LIVERPOOL 0-2

53' Salah, 58' Mané

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele (64' Orban), Upamecano, Klostermann; Haidara (64' Poulsen), Adams, Kampl (73' Hwang), Angelino; Dani Olmo, Sabitzer; Nkunku. All. Nagelsman

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago (72' Oxlade-Chamberlain); Salah (90' Williams), Firmino (72' Shaqiri), Mané. All. Klopp

Ammoniti: Haidara, Mukiele, Nkunku, Angelino, Olmo, Henderson