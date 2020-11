Impresa dell'Atalanta ad Anfield: battuto il Liverpool 2-0!

Storica Atalanta. Nel match valevole per la quarta giornata del Gruppo di Champions League 2020/2021 la Dea espugna Anfield battendo il Liverpool 2-0. Succede tutto nella seconda frazione con gli orobici che sbloccano la situazione con il ritrovato Ilicic e chiudono i conti, nel giro di cinque minuti, con Gosens. Successo di importanza fondamentale per la squadra di Gasperini che resta in seconda posizione, insieme all'Ajax, con 7 punti. Nel prossimo turno la formazione nerazzurra giocherà tra le mura amiche contro il Midtjylland, un'occasione ghiotta per avvicinare gli ottavi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Liverpool con il tridente offensivo composto da Salah, Origi e Mané mentre l'Atalanta risponde col 3-4-2-1 con Gomez e Pessina alle spalle di Ilicic.

Ottimo avvio di partita da parte dell'Atalanta che, dopo dieci minuti, va ad un passo dal vantaggio con Gosens che lascia partire un gran fucilata mancina trovando l'opposizione di Alisson. Un minuto più tardi altro squillo della formazione bergamasca con Gomez che punta Matip e calcia col destro ma la sua conclusione si perde a lato di poco. La squadra di Gasperini fa la partita per larghi tratti nella prima frazione ma stenta a creare pericoli degni di nota dalle parti di Alisson. Nel finale di tempo primo squillo dei Reds, con Salah che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, si libera al tiro dall'interno dell'area ma il suo destro si perde alto sopra la traversa.

Match molto tattico anche nella seconda frazione ma, dopo un'ora di gioco, la Dea passa meritatamente in vantaggio con Ilicic che, servito meravigliosamente da Gomez, insacca in spaccata battendo Alisson, 1-0. Klopp si gioca subito quattro cambi mandando in campo Diogo Jota, Firmino, Fabinho e Robertson ma al 64' la squadra orobica raddoppia con Gosens che sfrutta la sponda di Hateboer e col piatto mancino schianta Alisson, 0-2. La squadra di Klopp accusa definitivamente il colpo e la Dea controlla il doppio vantaggio, senza patemi d'animo, fino al triplice fischio. Serata storica per la squadra di Gasperini che sbanca Anfield restando in seconda posizione, insieme all'Ajax. Nel prossimo turno gli orobici giocheranno tra le mura amiche contro il Midtjylland, un'occasione ghiotta per avvicinare gli ottavi di finale.