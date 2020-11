Gabriel Jesus risponde a Salah: 1-1 tra Manchester City e Liverpool 

Nel match valevole per l'ottava giornata della Premier League 2020/2021 Manchester City e Liverpool si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la squadra di Klopp che passa in vantaggio grazie al rigore di Salah mentre gli uomini di Guardiola pareggiano con Gabriel Jesus. Con questo pari, dunque il Manchester City aggancia momentaneamente Arsenal ed Aston Villa a quota 12 punti mentre i Reds salgono in seconda posizione, insieme al Tottenham, con 17 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Manchester City con il tridente offensivo formato da Ferran Torres, Gabriel Jesus e Sterling mentre il Liverpool risponde col 4-2-3-1 con Mané, Diogo Jota e Salah alle spalle di Firmino.

Ritmi alti sin dalle prime battute con il Liverpool che approccia meglio al match e al 12' passa in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Salah, 1-0. Il Manchester City, inizialmente, accusa il colpo ma poi comincia a giocare e al 26' va vicinissimo al pareggio con Sterling che, servito da De Bruyne, stoppa e calcia col destro ma Alisson risponde presente. Passano solo cinque minuti e la squadra di Guardiola impatta con Gabriel Jesus che, dall'interno dell'area, si gira e calcia in un amen freddando Alisson in spaccata, 1-1. I padroni di casa prendono campo e al 40' hanno la grande chance per completare la rimonta ma De Bruyne calcia fuori il calcio di rigore. Nel finale torna ad attaccare il Liverpool con Salah che appoggia per il destro in corsa di Alexander-Arnold ma Ederson salva i suoi con un gran guizzo.

La seconda frazione si apre con i padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Cancelo che premia l'inserimento di Gabriel Jesus ma il colpo di testa del brasiliano si perde a lato di pochissimo. Ritmi più bassi nella ripresa tanto che, dopo un'ora di gioco, Guardiola e Klopp cambiano inserendo, rispettivamente, Bernardo Silva per Ferran Torres e Shaqiri al posto di Firmino. L'intensità e la strana imprecisione delle due squadre caratterizzano la seconda frazione di gioco con i nuovi entrati che non riescono a dare la scossa al match. I ritmi si abbassano drasticamente nei minuti finali e la sfida scivola via senza emozioni. Spettacolo a metà tra Manchester City e Liverpool, 1-1 il finale all'Ethiad Stadium.