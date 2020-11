Il Liverpool demolisce l'Atalanta: 5-0 al Gewiss Stadium

Troppo Liverpool per questa Atalanta. Nel match valevole per la terza giornata del Gruppo D di Champions League i Reds si impongono per 5-0 demolendo la squadra orobica. I campioni d'Inghilterra in carica chiudono i conti nella prima frazione grazie a due reti di Diogo Jota mentre nella ripresa arriva la terza rete del portoghese oltre ai gol di Salah e Manè. Con questo successo, dunque, gli uomini di Klopp ipotecano il passaggio agli ottavi di finale mentre gli orobici restano in seconda posizione con un solo di vantaggio sull'Ajax.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l'Atalanta con Gomez alle spalle della coppia d'attacco formata da Muriel e Zapata mentre il Liverpool risponde col 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Diogo Jota, Salah e Manè.

Avvio deciso da parte del Liverpool con Diogo Jota che entra in area di rigore in bello stile e calcia col mancino ma Sportiello si oppone in grande stile. Al 13' altro squillo dei Reds con Manè che, dai 20 metri, si gira e calcia in un amen ma Sportiello alza in corner. Le Dea gioca di di rimessa ma dopo un quarto d'ora si rende pericolosissima con Muriel che, servito da Gomez, rientra sul mancino e calcia ma Alisson ci mette una pezza d'istinto.

La squadra di Klopp lievita e su capovolgimento di fronte la sblocca con Diogo Jota che, servito in profondità da Alexander-Arnold, scappa a Palomino e con un dolce pallonetto batte Sportiello, 0-1. I nerazzurri, stranamente, faticano a creare una chance degna di tal nome e al 33' i Reds raddoppiano sempre con Diogo Jota che elude l'intervento di Hateboer e con un destro fulmineo batte Sportiello, 0-2. Nel finale di tempo Liverpool ad un passo dal tris con Manè che punta la porta e allarga il piatto destro ma Sportiello salva i suoi deviando in tuffo.

Secondo tempo che comincia nel peggiore dei modi per l'Atalanta visto che, dopo novanta secondi, il Liverpool la chiude in contropiede: Salah entra in area, scherza Hateboer e con il piatto mancino batte Sportiello, 0-3. La squadra orobica esce dal match e al 49' i Reds calano il poker con Manè che entra in area e batte Sportiello con un dolce pallonetto mancino, 0-4. Il Liverpool è un fiume in piena e al 54' Diogo Jota sigla la sua tripletta personale depositando la sfera in rete dopo aver saltato Sportiello, 0-5. Reazione d'orgoglio da parte della Dea con una giocata pazzesca di Zapata ma il terrificante destro del colombiano si infrange sull'incrocio dei pali.

L'attaccante colombiano, ultimo ad arrendersi, ci prova nuovamente al 68' ma il suo destro viene respinto in qualche modo da Alisson. Nel finale terzo tentativo di Zapata e terza risposta dell'estremo difensore ospite. Su capovolgimento di fronte Salah entra in area col motorino ma Sportiello gli nega la doppietta, è l'ultima emozione del match. Prova di forza da parte del Liverpool che schianta la Dea ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale mentre l'Atalanta resta in seconda posizione.