Il Real Madrid fa suo il Clasico: battuto il Barcellona 3-1

Come l'araba fenice il Real Madrid risorge nel momento più importante. Nel Clasico valevole per la settima giornata di Liga 2020/2021, la squadra di Zidane espugna il Camp Nou battendo il Barcellona 3-1 grazie ai gol di Valverde, Sergio Ramos e Modric mentre ai catalani non basta il momentaneo pareggio del solito Ansu Fati. Successo di fondamentale importanza per Zidane che salva la panchina issando il Madrid in prima posizione mentre la squadra di Koeman incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Barcellona con Ansu Fati, Coutinho e Pedri alle spalle di Messi mentre il Real Madrid risponde col 4-3-3 ed il tridente d'attacco formato da Asencio, Benzema e Vinicius.

Avvio di gara pirotecnico con il Real Madrid che, dopo cinque minuti, la sblocca con Valverde che sfrutta la stupenda verticalizzazione di Benzema e col piatto destro incenerisce Neto, 0-1. Immediata la reazione del Barcellona che pareggia subito con Ansu Fati che, su assist di Jordi Alba, non fallisce da pochi passi, 1-1. La sfida non ammette pause e al 23' i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Messi che scherza Sergio Ramos e calcia col destro ma Courtois salva i suoi con un guizzo clamoroso. Su capovolgimento di fronte chance clamorosa per il Real Madrid con Kroos che appoggia per il piatto in corsa di Benzema ma Neto salva in qualche modo. Nel finale di tempo i ritmi si abbassano e la prima frazione scivola via senza grosse emozioni.

Il Real Madrid comincia meglio il secondo tempo ma la prima chance della ripresa la crea il Barcellona con Ansu Fati che, dall'interno dell'area, incrocia col destro ma la sua conclusione si perde fuori di poco. Al 55' chance clamorosa per i catalani con Ansu Fati che, questa volta, illumina per Coutinho ma il colpo di testa del brasiliano esce di nulla. Il Barca spreca e al 63' il Real Madrid torna in vantaggio con Sergio Ramos che si procura e trasforma il calcio di rigore, 1-2. Rabbiosa la reazione dei padroni di casa che al 70' sfiorano il pari con Coutinho che, dall'interno dell'area, calcia a botta sicura ma la conclusione del brasiliano viene murata da Varane.

Nel finale Koeman manda in campo Trincao, Dembelé e Griezmann ma è il Real Madrid a sfiorare il gol con Kroos che calcia con il destro trovando la risposta di Neto. Sulla respinta c'è ancora l'ex Bayern Monaco ma Neto risponde nuovamente presente. Sul corner successivo Sergio Ramos calcia a botta sicura ma Neto si oppone nuovamente con un miracolo. Al 90', però, i Blancos chiudono il Clasico con Modric che ubriaca di finte Neto e con un dolce esterno destro insacca a porta vuota, 1-3 e fischio finale. Il Real Madrid risorge vincendo il Clasico, seconda battuta d'arresto consecutiva per il Barcellona.