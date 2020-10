A San Siro succede tutto nella ripresa: Inter e Moencengladbach si dividono la posta (2-2)

Parte male l'Inter in Champions League che viene fermata in casa dal Borussia Moencengladbach sul risultato di 2-2. L'altro match del girone ha visto la clamorosa vittoria dello Shakthar Donetsk per 3-2 in trasferta contro il Real Madrid.

Opta per il 3-4-1-2 Antonio Conte con Handanovic tra i pali difeso da D'Ambrosio, de Vrij e Kolarov. A centrocampo Darmian e Perisic operano da fluidificanti ai fianchi di Barella e Vidal mentre Eriksen, più avanzato sulla trequarti, agisce alle spalle di Lukaku e Sanchez. Risponde con il 4-2-3-1 Marco Rose con Sommer in porta e la retroguardia composta da Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini. Sulla mediana partono titolari Neuhaus e Kramer; Plea, nel ruolo di unica punta, è supportato da Thuram, Embolo e Hofmann.

L'Inter spinge e preme sin dalle prime battute di gara. Il primo lampo arriva al 5' quando Darmian colpisce di testa su un bel cross di Perisic, ma mette alto. Al 13' ci prova Eriksen su punizione, ma Sommer è sulla traiettoria e blocca. Il match perde di ritmo e poco prima dell'intervallo i padroni di casa hanno un'ultima chance con Lukaku che prova un diagonale col destro, ma mette largo di pochissimo.

La ripresa comincia in modo perfetto per l'Inter che al 49' passa in vantaggio con Lukaku che devia in porta un tiro di Darmian. Il Borussia Möncengladbach al 60' reagisce e si vede assegnare un calcio di rigore per un contatto tra Vidal e Thuram. Il direttore di gara Kuipers viene chiamato al VAR e punisce il fallo del cileno. Dal dischetto si presente Bensebaini che calcia in modo perfetto e riporta la gara in parità. I nerazzurri cercano il vantaggio, al 68' Eriksen calcia di destro dalla distanza e poco dopo Perisic cerca la deviazione su un tiro cross, ma in entrambe le occasioni i tentativi terminano alti. All'82' i nerazzurri vanno ad un passo dal vantaggio con Lautaro Martinez che si coordina benissimo su un cross di Darmian, ma colpisce il palo. All'84' Hofmann scatta su un passaggio lungo di Neuhaus e buca Handanovic. Il vantaggio tedesco dura fino al 90' quando Lukaku ribadisce in rete una spizzata di Bastoni su un corner di Kolarov. Il serbo all'ultimo istante ha la palla della vittoria su una punizione del limite, ma il calcio piazzato termina sull'esterno della rete.