Calcio europeo tra Spagna e Francia

Una Liga che continua ad essere tutta da seguire e tutta da conoscere. Eibar vince la prima partita della stagione battendo 2-1 il Valladolid e trova una vittoria importante li dietro. 0-0 tra Atletico e Villarreal e per i Colchoneros secondo stop dopo quello contro l'Huesca. 3-0 della Sociedad contro un Getafe che perde la bella sfida in testa alla classifica e la squadra basca deve essere rispettata. 0-0 dell'Huesca contro un Elche che sta dimostrando qualcosa, mentre il Betis batte 2-0 il Valencia al Mestalla e attenzione alla squadra biancoverde.

Osasuna batte 2-0 il Celta in una partita indicativa per le sorprese, vince l'Alaves 1-0 contro il Bilbao ancora non perfetto e molto discontinuo. 2-0 del Real davvero importante e pareggi 1-1 per Barcellona e Siviglia nello scontro della giornata e tra Cadice e Granada.

In Francia, vola il Lens che batte 2-0 la rivelazione Saint Etienne. 2-1 importante del Nizza contro un Nantes non ancora perfetto e vittoria 1-0 del Nimes contro il Montpellier che crolla in casa. 3-0 netto del Bordeaux contro il piccolo Dijon, Brest batte 1-0 il Monaco e monegaschi che devono ritrovare qualcosa, 3-1 del Metz contro il Lorient e 3-0 del Lille a Strasburgo e non una buona notizia per il Milan. 2-2 tra Rennes e Reims e 1-1 il big match tra Lione e Marsiglia.