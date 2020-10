Il calcio europeo della Domenica

Continua la stagione del calcio internazionale per il resto d'Europa. Nel continente, le squadre si stanno mostrando una grande e nuova stagione.

Nella Liga, vola il Levante con un 3-1 importante all'Osasuna nello scontro per tentare l'Europa. 2-1 del Bilbao importante contro un Eibar ancora in fase di studio e di capire cosa darà il mercato, vittoria dell'Atletico Madrid 6-1 sul Granada nel nome di Suarez che comincia a far vedere quanto è determinante. 3-1 del Siviglia all'esordio in Spagna contro il Cadice, 1-1 tra Valladolid e Celta ed esordisce benissimo il Barcellona con un 4-0 al Villarreal con doppietta di Ansu Fati. In Ligue1, 0-0 tra Bordeaux e Nizza per un pareggio molto interessante tra due squadre interessanti, doppio 1-1 tra Nimes e Lens e nella sfida tra Lione e Lorient. PSG 2-0 sul Reims sempre più in fondo, 3-2 di un Monaco che torna a vincere contro lo Strasburgo. 3-2 anche dell'Angers contro il Brest e 2-2 tra Dijon e Montpellier.

Nella Bundesliga, sorpresa Hoffenheim: 4-1 al Bayern Monaco e sconfitta che non preoccupa, ma è un campanello d'allarme. 1-1 tra Wolfsburg e Friburgo in una partita con vista Europa. In Premier, 1-0 del Leeds sullo Sheffield in crisi, ennesimo passo falso del Tottenham 1-1 contro il Newcastle, West Ham travolge 4-0 il Wolves alla seconda sconfitta consecutiva e squadra che sembra lontana parente di quella scorsa e travolto il City 5-2 da uno strepitoso Leicester.

In Eredivisie, vince 4-2 il Feyenoord sull'ADO e la squadra di Rotterdam continua a tenere il passo dell'Ajax e approfitta di un PSV stoppato 1-1 dall'Heracles e i Lancieri ringraziano. 1-1 anche tra Emmen e Willem, mentre 3-1 dell'Utrecht su un Waalwjik sempre più ultimo.