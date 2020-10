Sabato europeo tra Spagna,Francia ed Olanda

Oltre alla Bundesliga e alla Premier, giornata del Sabato che vede protagonisti anche gli altri massimi campionati.

Si comincia dalla Spagna: torna a vincere il Villarreal con un 2-1 pesante all'Eibar e primi tre punti che significano cancellare il pareggio della prima giornata. Parte benissimo il Getafe, dopo la delusione europea contro l'Inter e batte 1-0 un Osasuna che poteva fare molto meglio. Crollo inatteso del Valencia: 2-1 al Balaidos contro il Celta ancora in fase di costruzione.

In Francia, terza vittoria del Lens che batte 2-1 il Bordeaux che subisce gol per la prima volta in stagione e giallorossi che raggiungono il Saint Etienne. Nuova capolista provvisoria in Francia è il Rennes che batte 2-1 il Monaco nello scontro diretto e guarda tutti in solitaria dall'alto.

In Olanda, parte a rilento la stagione dell'AZ: 1-1 contro lo Zwolle in una partita dove si poteva fare molto meglio. 2-0 del Vitesse sullo Sparta Rotterdam e gialloneri da seguire con attenzione a punteggio pieno. Punteggio pieno anche per il PSV: 2-1 in una partita facile contro l'Emmen. Vola anche l'Heereveen: 3-1 al piccolo Sittard e squadra a cuori da tenere in considerazione, ma da verificare con le grandi.