I risultati del calcio europeo del Venerdì

Anticipi europei davvero interessanti in un Venerdì ricco di partite assolutamente di cartello.

Bayern-Schalke 8-0: La Bundesliga riparte esattamente da dove aveva finito. In una Allianz Arena senza pubblico, il Bayern campione d'Europa parte in modo deciso e senza fare prigionieri. Lo Schalke continua il suo pessimo 2020.

Lione-Nimes 0-0: Il Lione fatica davvero troppo a vincere. In casa, primo pareggio per la squadra di Garcia e secondo 0-0 se si aggiunge quello di settimana scorsa a Bordeaux. Questo pareggio non è per nulla buono contro un Nimes sicuramente più debole e fuga dal PSG che non riesce.

Venlo-Utrecht 1-1: Esordio con pareggio per la squadra ospite. Per l'Utrecht deve essere la stagione di tentare un ritorno in Europa, ma situazione complicata contro un Venlo assolutamente da seguire dopo la partenza da favola.