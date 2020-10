Calcio europeo tra Ligue1 e Liga

Terza giornata in Francia e prima in Spagna, senza le grandi in licenza dopo le coppe europee, che ci regalano risultati davvero interessanti.

In Spagna, il programma si apre con la sfida tra Eibar e Celta: 0-0 al termine di una partita davvero noiosa, poche occasioni e due squadre che devono assolutamente fare mercato. Il Granada fa il colpaccio e batte 2-0 il Bilbao partito male, dopo che la scorsa stagione aveva esordito battendo il Barcellona. Vittoria importante nello scontro salvezza dell'Osasuna: 2-0 al neopromosso Cadice e la squadra di Pamplona deve provare a dare risposte importanti per ambire alla corsa europea.

In Ligue1, straordinario Montpellier che trova la prima vittoria 3-1 contro un Nizza che perde una sfida assolutamente alla sua portata. 2-0 importante del Saint-Etienne sullo Strasburgo che lo porta in testa alla classifica per il momento inattacabile, ma ha una gara in meno in quanto è solo alla seconda partita.

LIGA

EIBAR-CELTA 0-0

GRANADA-BILBAO 2-0

CADICE-OSASUNA 0-2

LIGUE 1

MONTPELLIER-NIZZA 3-1

ST.ETIENNE-STRASBURGO 2-0