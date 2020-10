Nations League: Benissimo Inghilterra, Francia e Portogallo

Ultime partite di prima giornata in Nations League davvero equilibrata e per nulla scontata. Tante partite in serie A e in serie B e tutte assolutamente da seguire.

In Serie A, esordio positivo dell'Inghilterra: i Tre Leoni battono 1-0 la coriacea Islanda e mettono in cascina i primi tre punti. Inglesi che vengono raggiunti a tre punti dal Belgio vittorioso 2-0 sulla Danimarca in un gruppo 2 che potrebbe essere tra queste due. Nel gruppo 3, pronostici rispettati con il Portogallo che travolge 4-1 la Croazia privi di CR7 e con gol di Joao Felix. La Francia batte 1-0 la Svezia a Stoccolma ed esordio molto buono dei campioni del Mondo.

In Serie B, Macedonia travolge l'Armenia 2-1 in una partita equilibrata, mentre la possibile favorita Georgia batte 1-0 una piccola Estonia nel gruppo 2. Nel gruppo 1, vittoria importante del Lussenburgo 2-1 sull'Azerbaijan, mentre crolla Cipro sconfitto dal Montenegro 2-0 per una squadra che si comincia a vedere qualcosa.

In Serie D, Gibilterra trova la prima vittoria e batte 1-0 San Marino e vola in testa al gruppo 2 di questa lega.