Uefa  Nations League - Sensi risponde a Dzeko: 1-1 tra Italia e Bosnia

L'Italia non va oltre l'1-1 con la Bosnia nel suo esordio in Nations League. Nella nuova competizione europea che, in teoria, avrebbe seguito gli Europei, ma che adesso fa da preparazione per Euro 2021, gli azzurri iniziano con un pareggio ed interrompono dunque la serie di 11 vittorie consecutive. La squadra di Mancini è apparsa molto sottotono, soprattutto per la forma fisica non impeccabile ad inizio stagione.

Nel primo tempo l'Italia domina nel possesso palla ma è poco incisiva in avanti e succede tutto nella ripresa: la Bosnia si porta in vantaggio al 58' con il solito Dzeko, ma il pareggio degli azzurri arriva al 67' con un gol di Sensi deviato da un difensore avversario.

LA PARTITA

L'Italia inizia in modo molto propositivo manovrando il gioco e trovando il primo squillo al 7' con un tiro di sinistro di Lorenzo Insigne ma e' completamente fuori bersaglio e la palla finisce ampiamente sul fondo. A sua volta l'attaccante del Napoli serve nell'azione successiva Chiesa, ma anche qui il controllo non è perfetto e scarica sull'esterno della rete.

Al 18' è ancora Insigne a farsi vedere con un tiro di destro da fuori area, ma finisce di poco alto sopra la traversa. La partita stenta a decollare, la Bosnia prende il pallino del gioco, è intraprendente e si rende pericolosa con Visca con un tiro di sinistro, ma finisce alto.

In questo primo tempo il ritmo non è forsennato, al 35' c'è da segnalare un gran tiro di Barella dalla lunga distanza, ma, anche in questo caso, la palla finisce sopra la traversa di Sehic. Finisce il primo tempo.

Il primo squillo della ripresa è di Insigne con un tiro di destro da fuori area, ma Sehic risponde in due tempi. L'occasione più importante fin qui del match arriva al 53' con il palo della Bosnia: dormita della difesa azzurra, Hodzic scappa via, salta anche Donnarumma e colpisce un palo clamoroso a porta vuota.

Passa qualche minuto e gli ospiti passano in vantaggio con Dzeko al 58': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla finisce sui piedi del giocatore giallorosso e con freddezza insacca in rete.

Arriva la risposta rabbiosa dell'Italia e pareggia al 67': Insigne serve al centro dell'area Sensi che va al tiro da centro area palla decisiva e netta la deviazione di Sunjic che spiazza Sehic. 1-1 a Firenze.

Gli allenatori ricorrono ai cambi, sul finale è la Bosnia a sfiorare il gol della vittoria con Besic con la sua conclusione che non va lontano dal palo. Finisce in pareggio.

IL TABELLINO

ITALIA-BOSNIA 1-1 57' Dzeko (B), 67' Sensi (I)



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini (86' Kean), Sensi, Barella; Chiesa (72' Zaniolo), Belotti (73' Immobile), Insigne. All. Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac (83' Civic); Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca (86' Milosevic), Dzeko, Hodzic (77' Besic). All. Bajevic



Ammoniti: Belotti (I), Zaniolo (I), Bonucci (I), Cimirot (B)