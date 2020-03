Impresa dell'Atletico Madrid, eliminato il Liverpool: 2-3 ad Anfield!

Impresa dell'Atletico Madrid. Nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 la squadra di Simeone elimina i campioni in carica del Liverpool vincendo 3-2 ad Anfield. Decisiva la doppietta di Llorente e il punto esclamativo di Morata, tutto nei supplementari, mentre ai padroni di casa non bastano le reti di Wjinaldum e Firmino. Successo in rimonta decisivo per la squadra di Simeone che stacca il pass per i quarti di finale mentre per gli uomini di Klopp enorme delusione nonostante la Premier League in arrivo.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Liverpool con il tridente offensivo composto da Salah, Firmino e Manè mentre l'Atletico Madrid risponde col 4-4-2 ed il tandem d'attacco formato da Joao Felix e Diego Costa.

Copione tattico del match chiaro sin dalle prime battute con il Liverpool a fare la partita nei confronti di un Atletico Madrid rintanato nella propria metà campo. Al 15' primo squillo dei Reds con una potente rasoiata di Chamberlain ma Oblak salva i suoi con un grande intervento in tuffo. La retroguardia dell'Atletico regge bene per gran parte della prima frazione ma nel finale il Liverpool accelera: al 37' inglesi ad un passo dal vantaggio con Arnold che mette al centro per la deviazione sotto porta di Firmino ma Oblak salva con un incredibile guizzo. Pochi minuti dopo, però, la squadra di Klopp la sblocca con Wjinaldum che, sugli sviluppi di un cross di Firmino, insacca di testa battendo Oblak, 1-0 e prima frazione agli archivi.

La ripresa si apre con il Liverpool vicino al raddoppio con Chamberlain che lascia partire un gran conclusione da fuori ma Oblak ci mette una pezza. Al 60' altra chance per i Reds con Firmino che, sugli sviluppi di una punizione di Arnold, colpisce col piatto trovando la risposta di Oblak. Match a senso unico con i padroni di casa che al 67' sfiorano nuovamente il raddoppio con un colpo di testa ravvicinato di Robertson che si stampa sulla traversa. Poco più tardi è il turno dell'altro terzino, Alexander-Arnold, ma la sua conclusione dalla distanza viene nuovamente deviata da Oblak. Nel finale nuovo forcing del Liverpool con una grande giocata di Salah che salta tutti e calcia ma il suo mancino si perde largo di pochissimo. E' l'ultima emozione dei tempi regolamentari.

I supplementari si aprono con lo strameritato raddoppio del Liverpool con Firmino che prima colpisce il palo di testa e poi ribadisce in rete col piatto destro, 2-0. La gioia dei Reds dura pochissimo perché al 97' l'Atletico va in rete con Llorente che sfrutta un errore di Adrian e con un destro secco insacca alle spalle dell'estremo difensore di casa, 2-1. Il Liverpool accusa il colpo e al 106 l'Atletico trova il clamoroso pareggio sempre con Llorente che supera Adrian con un bel destro dal limite, 2-2. Nel secondo tempo Klopp si gioca il tutto per tutto mandando in campo Origi e Fabinho ma al 121' l'Atletico la chiude con Morata che, lanciato in campo aperto, si presenta davanti ad Adrian battendolo col mancino, 2-3 e sipario sul match. Impresa titanica dell'Atletico Madrid che vince anche al ritorno staccando il pass per i quarti di Champions League, eliminati i campioni in carica del Liverpool.