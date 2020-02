Champions League - Il City è bravissimo a ribaltarla, ma il Real è vivo (1-2)

Real Madrid contro il Manchester City atto primo della seconda super sfida di questi ottavi di Champions. Due squadre che la desiderano vincere, Zidane che guarda al Clasico del weekend, Guardiola per riscattare una stagione deludente. real secondo nel girone con il PSG, City che ha vinto quello dell'Atalanta. Fischietto italiano Orsato e Zidane rinuncia a Kroos e Bale e a Marcelo. In campo, Mendy in difesa e Isco e Valverde in mediana. Guardiola rinuncia ad Aguero e Sterling e Jesus, Mahrez e Bernardo Silva davanti.

CRONACA DELLA PARTITA

Un primo tempo abbastanza piacevole ed equilibrato con la prima vera occasione che arriva al 16': Mendy allontana il pallone, Benzema prova a ribattere il pallone di Isco, palla a Varane che spara alto. Al 21' Courtois salva le merengues: De Bruyne trova Gabriel Jesus che salta Varane, ma conclude sul portiere belga. Al 28' Mahrez triangola veloce con De Bruyne che conclude ampiamente in curva. Al 30' occasione per il Madrid: Mendy cross dalla sinistra, colpo di testa di Benzema ed Ederson si supera in una strepitosa parata. Al 31' Vinicius Junior serve Casemiro, ma palla troppo alta.Nel recupero della prima frazione, occasione colossale per Gabriel Jesus che salta Carvajal, ma Coutois si salva con qualche rischio.

Nella ripresa, ancora più spettacolo: al 50' Casemiro tacco e palla persa, De Bruyne si lancia velocissimo e serve Mahrez e palla fuori di un nulla. Al 56' ancora l'ex Leicester prova a trovare una idea con il destro, repinge Courtois sicuro. al 58' traversone di un ottimo Mendy, Isco ci arriva e palla flebile tra le braccia di Ederson. Al 61' vantaggio del Real e Bernabeu che esplode: Rodri e Otamendi non si capiscono, palla che recupera Modric che trova Vinicius Junior, palla a Isco che batte in uscita Ederson. Il secondo tempo cambia nettamente registro e le squadre dimostrano il loro valore: al 71' Carvajal grande discesa, Fernandinho lo chiude e bissa anche su Ramos e la spedisce in angolo. Al 79' azione sulla fascia sinistra di Sterling, pallone a De Bruyne che trova il compagno che insacca il pareggio inglese tra le proteste di Ramos. Al 80' angolo di Mahrez, ma Gabriel Jesus spara alto. Raddoppio City che arriva al 82' con rigore concesso da Orsato per il fallo in area in scivolata di Carvajal e De Bruyne insacca e la ribalta. Al 86' espulsione di Ramos giusta per un fallo su Jesus e al 87' pericoloso Mahrez su punizione. Al 91' palla bassa e centrale di Sterling e al 93' Mendy di poco fuori il suo tentativo di testa per il pareggio Blancos. Il City la ribalta e dimostra la sua forz e il Real deve solo sperare in una partita diversa al ritorno in terra inglese.