Werner su rigore lancia il Lipsia: Tottenham battuto 0-1

Un ottimo Lipsia domina a Londra e vince l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham per 0-1 grazie alla rete su rigore nel secondo tempo di Timo Werner. I tedeschi giocano un bel calcio e schiacciano per 70' gli Spurs, cestinando anche diverse occasioni con Patrik Schick: nel finale i ragazzi di Mourinho vivono un sussulto, contemporaneo al crollo fisico del Lipsia, ma non sfondano mettendo in bacheca solo due occasioni degne di nota in 90' sulle quali Gulacsi è decisivo. Al ritorno gli Spurs, finalisti nell'ultima edizione della Champions, si giocano il passaggio del turno per il quale è necessario ribaltare lo 0-1 di questa sera.

Le formazioni

Senza Son, ko per un infortunio al braccio che potrebbe tenerlo fuori fino a fine stagione, Morinho deve correre ai ripari e affidarsi ad un attacco completamente rivoluzionato: alle spalle di Lucas giocano Lo Celso e il neo arrivato Bergwijn sugli esterni mentre Alli agisce da trequartista. Davanti alla difesa giocano dal 1’ Gedson Fernandes e Winks. Per Nagelsmann confermata la difesa a 3, parte dalla panchina Forsberg con Nkunku e Werner a supporto dell’unica punta Patrick Schick.

La partita

Il Lipsia che si presenta a Londra nei primissimi minuti è sicuramente affamato e pronto ad azzannare un Tottenham che ci mette del tempo ad entrare in partita, tranne Lloris che subito in apertura è decisivo per salvare i suoi: nel giro dei primi 80” il portiere francese devia sul palo il tentativo avvicinato di Angelino e poi salva su Werner pescato da solo in area di rigore. L’assenza di due punti di riferimento come Kane e Bergwijn pesa sull’attacco degli Spurs che sono spesso poco efficaci nelle loro azioni offensive: l’unica palla gol per i padroni di casa capita all’8’ sui piedi di Bergwijn che con un bel diagonale impegna Gulacsi il quale salva i suoi dallo svantaggio. Per il resto del primo tempo i ragazzi di Mourinho sono costretti a difendere la propria area di rigore dagli assalti di un buon Lipsia che gira palla velocemente da destra a sinistra e viceversa e riesce spesso a mettere un uomo davanti alla porta: al 17’ è il momento di Schick che stacca di testa ma mette fuori di centimetri alla sinistra di Lloris. Chi invece lavora molto per la squadra è Timo Werner che si scarifica e viene incontro in fase di palleggio ma al 36’ ha la miglior occasione del suo primo tempo: Laimer allarga per il numero 11 che di punta prova a sorprendere ancora una volta un ottimo Lloris che respinge.

Nella ripresa è il Tottenham a partire forte ma si trova davanti un Gulacsi davvero in forma smagliante: al 3’ del secondo tempo Aurier mette un bel pallone sul primo palo dove gira in porta Lucas ma il portiere ungherese fa un miracolo e tiene il pari momentaneo, destinato a cadere da lì a poco. Al 56’ infatti Davies combina un’ingenuità, si perde Laimer e lo stende dentro l’area di rigore regalando il penalty ai tedeschi: dal dischetto va Werner che non sbaglia nonostante una grande realizzazione e fa 0-1 Lipsia con merito. E il vantaggio scioglie ulteriormente i ragazzi di Nagelsmann che capiscono la situazione e provano ad affondare il colpo ma tra il gol e i tori rossi c’è sempre Lloris: poco dopo la rete di Werner il tedesco fa una prodezza e con velo manda Schick a tu per tu con la porta ma il ceco calcia addosso al portiere della nazionale francese. Con il passare dei minuti però anche il Lipsia inizia ad allungarsi troppo concedendo più spazio agli Spurs: oltre a Bergwijn negli inglesi il più vivo è Lo Celso che su punizione al 73’ impegna Gulacsi il quale si aiuta con il palo per neutralizzare il tiro dell’argentino. CI prova con tutte le forze nel finale il Tottenham che ha la migliore occasione con un colpo di testa di Lucas alto che non basta: a Londra vince il Lipsia.

Il tabellino

Tottenham 4-2-3-1 | Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Fernandes (Lamela, min. 65), Winks; Lo Celso, Alli (Ndombelé, min. 64), Bergwijn; Lucas.

Leipzig 3-4-2-1 | Gulacsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer (Forsberg, min. 83), Angelino; Nkunku (Haidara, min. 74), Werner; Schick (Poulsen, min. 77).

Arbitro Cuneyt Cakir (TUR). Ammoniti Lo Celso (min. 10), Sabitzer (min. 12), Werner (min. 33), Davies (min. 56), Nkunku (min. 72), Lamela (min. 90+4).

Match valido per gli Ottavi di finale di andata di Champions League. Si gioca al Tottenham Hotspur Stadium.