Haland mostruoso: Borussia Dortmund batte PSG 2-1

Nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 il Borussia Dortmund batte il PSG 2-1 vincendo il primo atto. Succede tutto nella seconda frazione con i padroni di casa che esultano grazie alla doppietta di uno strepitoso Haland mentre ai francesi non basta il momentaneo pareggio di Neymar. Successo meritato e di fondamentale importanza per la squadra giallo-nera che difenderà il vantaggio al Parco dei Principi nel match di ritorno che si giocherà l'11 marzo.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per il Borussia Dortmund con il tridente offensivo composto da Sancho, Haland e Hazard mentre il PSG risponde col 4-3-3 ed il trio d'attacco formato da Di Maria, Mbappé e Neymar.

Canovaccio tattico completamente diverso rispetto alle attese con le due squadre molto corte e compatte sul rettangolo di gioco, sfida molto tattica. Il primo squillo è di marca parigina con una punizione dal limite di Neymar che termina fuori di pochissimo. Al 28' la risposta del Borussia con Sancho che rientra sul destro a calcia ma Navas se la cava in bello stile. Col passare dei minuti i padroni di casa alzando i giri del motore e al 35' sfiorano ancora il vantaggio con Haland che punta la porta e calcia ma la sfera si perde sull'esterno della rete. Una prima frazione molto combattuta e poco spettacolare termina senza reti e con poche emozioni.

Match bloccato e poco spettacolare anche nel primo quarto della seconda frazione con le due squadre statiche e molto attente a non scoprirsi. Il primo sussulto della ripresa arriva al 66' e lo crea il PSG con una bella azione in velocità che porta al tiro Mbappè ma il destro del francese viene respinto da Burki. Dal 69' in poi succede di tutto con il Borussia che la sblocca con il solito Haland, abile a sfruttare un rimpallo in area insaccando da pochi passi, 1-0. Reazione immediata del PSG che al 76' pareggia con uno slalom gigante di Mbappè che salta tre avversari e accomoda per Neymar che a porta vuota non fallisce, 1-1. La gioia dei francesi dura pochissimo perché un minuto più tardi i padroni di casa tornano in vantaggio con un missile di Haland che incenerisce Navas dai 20 metri.

Match d'un tratto folle con i parigini che al minuto 82 sfiorano il pari con un'azione confusionaria che porta al tiro Neymar ma la conclusione del brasiliano scheggia il palo. Tuchel rinuncia incredibilmente a Cavani e Icardi ed il Borussia non corre rischi fino alla fine. Al Signal Iduna Park il Dortmund fa suo il match d'andata battendo il PSG 2-1 grazie alla doppietta di uno strepitoso Haland.