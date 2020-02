Champions League - l'Atletico ospita il Liverpool nella bolgia del Wanda Metropolitano

Finalmente si tornerà a sentire la musica della Champions League! Questa sera suonerà al Wanda Metropolitano e lo farà per una partita interessantissima: quella che vedrà il Liverpool, la squadra campione in carica, affrontare i padroni di casa dell'Atletico Madrid. I Colchoneros non stanno passando un buon momento di forma avendo vinto una sola partita delle ultime sei disputate. Inoltre, la formazione allenata dal Cholo Simeone dovrà arrivare a questa sfida con qualche assenza importante: quella di Joao Felix e quella di Kieran Trippier. Il Liverpool, invece, continua a vincere e non sembra volersi più fermare avendo già ipotecato il campionato con la bellezza di venticinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Le statistiche delle ultime partite e i dati danno l'undici di Jurgen Klopp come favorito, ma il fattore casa potrà portare l'Atletico Madrid a fare una grande partita impensierendo i campioni in carica ?

L'ultimo precedente ufficiale tra le due compagini risale alle semifinali di Europa League nel 2010 quando l'Atletico Madrid strappò il pass per le finali vincendo 1-0 in casa e perdendo 2-1 in trasferta.

Proporrà il classico 4-4-2 Diego Simeone con Oblak tra i pali difeso da Arias, Savic, Felipe e Saul nell'inedito ruolo di terzino sinistro. Sulla mediana trovano spazio Thomas e Llorente con Koke e Vitolo larghi sulle fasce. In attacco parte titolare il tandem Correa-Morata.

Risponde con il 4-3-3 Jurgen Klopp con Alisson in porta e la retroguardia composta da Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez e Robertson. A centrocampo ci sono Fabinho, Wijnaldum ed Henderson mentre Firmino completa il tridente offensivo con Salah e Mané.