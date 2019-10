Super Sunday tedesco e francese -Pareggia il Francoforte, ma vince il Monchengladbach

In Bundesliga e in Ligue 1 partite che hanno dato delle risposte importanti. Lione che non vince e che continua la sua crisi in Francia, mentre pareggio del Francoforte e vittoria del Monchengladbach in Germania.

Nella Bundesliga, vittoria per 5-1 di un Borussia Monchengladbach capace di segnare una bella manita al povero Augsburg. 5-1 siglato dal gol di Zakaria al 2', doppietta di Herrmann al 8' e 13' e Plea per il poker al 39'. Gol della bandiera al 80' del solito Niederlechner ed Embolo chiude la manita al 83'. Il Wolfsburg torna a vincere 1-0 al Colonia con gol di Werghorst al 69' e tre punti che lo rilanciano nell lotta europea. 2-2 tra Francoforte e Brema: vantaggio verde con Klaassen al 27', pari di Rode al 55'. All'88' ancora Andrè Silva per il vantaggio Francoforte, ma pari decisivo di Rashica al 91'.

In Ligue 1, 2-2 tra Lille e Nimes per un pareggio inutile per entrambe. Al 12' vantaggio dei primi con Remy e su rigore nel recupero pari di Ripart. Nella ripresa, Denkey porta in vantaggio il Nimes al 71', ma pareggio al 79' di Osimhen. Il Reims batte a sorpresa il Rennes con gol decisivo di Dia al 49'. Il Lione crolla nel derby 1-0 contro i verdi del Saint Etienne per la rete di Beric al 90' e un Olympique assolutamente in crisi nera e di identità da troppe partite.