Champions League- Di Maria show: il PSG travolge 3-0 il Real

La partita decisiva del gruppo A sorride a un Paris che dimostra la sua forza e la sua determinazione di volere vincere in Champions. Real travolto e disunito, una squadra che sembra avere perso qualcosa e che non riesce a ritrovare. Francesi senza Mbappe,Cavani e Neyamar: Icardi titolare e Navas in porta alla prima da ex, mentre nei Blancos assente Ramos. Spazio a Bale e Benzema con Hazard e belga assente totale.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo da incubo per un Madrid assolutamente assente e al 14' cross di Bernat sulla sinistra e Di Maria la mette in porta. Real che rimane assente ingiustificato fino al 20' quando James calcia un mancino altissimo sulla porta. Al 27' Sarabia non chiude una azione spettacolare dei parigini. Al 32' punizione perfetta di Bale e palla alta di pochissimo.Al 34' Gueye scappa sulla sinistra, cross per Di Maria che di destro e con un eurogol trafigge Courtois. Al 35' annullato dalla VAR un gol giustamente a Bale per un controllo netto di mano. Nel recupero, Bale calcia a lato.

Nella ripresa, stesso copione e al 60' il solito Di Maria viene servito da Verratti, ma gol divorato. Al 61' Sanabria, trovato da Angel, si fa parare la sua conclusione. Al 79' Benzema di testa su cross di Mendy , ma palla alta. Lo stesso Benzema si è visto annullare un gol dal VAR per fuorigioco di un compagno, sul quale rimane dubbio. Al 85' Chupo-Moting e palla alta sopra la traversa. Al 91' Meunier-Bernat scambiano tra di loro e il primo insacca un contropiede perfetto.

Un Real bocciato e su cui Zidane dovrà lavorare e molto, una squadra senza idee e senza grandi attacchi. Il PSG si conferma squadra da girone e porta a casa lo scontro diretto per il primo posto, almeno dovrebbe essere sicuro.