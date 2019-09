Champions League- 0-0 tra Barcellona e Dortmund 

Welcome back in the Champions League! La più bella e importante delle competizioni europee inizia il suo percorso vero ad ostacoli dalla fase a gironi. Barcellona contro Dortmund vale molto per il girone dell'Inter e l'1-1 di San Siro del Biscione contro lo Slavia Praga mette in palio tre punti importanti tra tedeschi e spagnoli. 4-3-3 per il Barca con Messi in panchina e tridente con Fati (gol nella manita al valencia), Suarez e Griezmann. In casa Dortmund, tutto sulle spalle dell'ex Alcacer con Reus e Sancho a sostegno.

CRONACA DELLA PARTITA

Al Signal Iduna Park, sotto il consueto e fantastico muro giallo, òa partita inizia a ritmi abbastanza buoni.Al 9' Alcacer approfitta di un errore difensivo di Griezmann, ma palla a lato. Al 13' Piquè di testa dal corner di Arthur , ma palla che non vede la porta. Al 25' Reus riceve palla geniale di Hazard, ma para Ter Stegen. Al 28' Hummels di testa prolunga la punizione di Reus, ma palla alta. Al 36' Fati calcia un pallone altissimo. Al 40' Sancho riceva la palla dal perfetto contropiede di Hazard, ma destro che non trova la porta. 0-0 all'intervallo e vediamo se Valverde deciderà la carta Messi. Nella ripresa entrano Messi e Rakitic e la partita diventa davvero bella: Al 48' Suarez scappa via sulla sinistra, ma il portiere giallonero para. Al 51' Alcacer prova ad arrivare su un cross lungo e Ter Stegen para in uscita. Al 55' calcio di rigore per la squadra di casa per fallo netto di Semedo su Sancho, ma Reus si fa parare il rigore da un Ter Stegen, il quale si muove in anticipo dalla linea di porta con i piedi e si poteva fare ribattere. Al 64' Reus non in serata controlla un bel pallone, ma palla in corner. Al 71' Alcacer riceve da Hazard che si era liberato bene a destra, ma palla che non inquadra la porta. Al 75' Reus riceve dal cross di Hakimi, velo di Alcacer, ma il tedesco non trova il gol. Al 77' traversa di Brandt e al 78' miracolo di Ter Stegen su Reus. 0-0 il finale di una partita davvero equilibrata e viva. Il Dortmund spreca tanto e troppo, Alcacer interrompe la sua striscia di gol e il Barcellona conferma di avere ancora abbastanza limiti da sistemare.