Champions League- Ai gironi Ajax,Brugge e Slavia Praga

Oggi la Champions League parte ufficialmente nella sua stagione con la definizione dei gironi dove ci saranno le prime battaglie e conosceremo il destino delle nostre quatrro italiane Juventus,Napoli,Inter e Atalanta. Ma ieri si sono conclusi i preliminari con le ultime tre qualificate.

Ajax-Apoel 2-0: Dopo un pareggio in terra cipriota non esattamente digerito bene, la squadra olandese rientra nella fase a gironi della Champions con la missione chiara di essere ancora la grande rivelazione e conferma della scorsa stagione. I Lancieri non fanno sconti al povero Apoel e lo travolgono con due gol al 43' il primo di Alvarez e chiude al minuto 80 il solito Tadic.

Brugge-Linz 2-1: Il Linz per ribaltare la gara di andata, ma in terra belga non era facile per nulla. Padroni di casa che partono subito bene con il gol di Vanaken che ipoteca il passaggio del turno in maniera netta. Il pareggio di Klauss su rigore fa tornare qualche residua speranza agli ospiti, ma Dennis all'89' decide di chiuderla e di far tornare i belgi nei gironi un anno dopo (lo scorso anno erano nel girone di Atletico Madrid e Dortmund).

Slavia Praga-Cluj 1-0: Niente da fare per la squadra della Transilvania e campione di Romania in carica. Non riesce il miracolo di rientrare in Champions per una squadra che qualche anno fa con Trombetta da allenatore affrontò i gironi e sfidò, tra le altre, la Roma. Per lo Slavia una bella rivincita verso i cugini famosi dello Sparta di Praga e un gol di Boril al 66' che assume una valenza davvero storica e occhio a questa squadra come avversaria di quarta fascia.