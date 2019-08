Calcio Estero Super Saturday- Liverpool batte Arsenal nel big match e vola in testa alla Premier

Due big match a chiudere il sabato di calcio internazionale. Il Liverpool si sbarazza dell'Arsenal e vola solitario in testa alla classifica e conferma di essere il grande favorito e in Premier bisogna ricordare la vittoria dell'Aston Villa sull'Everton. In Bundesliga, arriva la prima vittoria del Bayern su uno Schalke travolto.

Liverpool-Arsenal 3-1: Partita di Anfield Road che valeva molto nella stagione o almeno per questa prima parte. Chi vince ha la testa solitaria alla fine della terza giornata e il Liverpool dimostra il suo talento. Arsenal pericoloso al 12' con Aubameyang e al 20' con Pepè, ma entrambe le conclusioni lontane da far paura. Il Liverpool passa in vantaggio al 41' con Matip che insacca la palla dall'angolo di Alexander-Arnold. Nella ripresa al 48' rigore per il Liverpool per fallo di David Luiz e Salah trasforma. La doppietta di Momo arriva al 59' con un siluro a giro imprendibile. Gol dell'Arsenal di Torreira servito da Aubameyang e grande conclusione dell'ex Sampdoria. I Reds terza vittoria su tre partite e testa solitaria di una Premier a tinte rosse

Schalke-Bayern 0-3: In Germania, il Bayern reduce dal pareggio contro l'Hertha trova una vittoria pesante nel sentito match contro lo Schalke. Al 20' primo gol targato Lewandowski: calcio di rigore per fallo su Coman di Kenny e il polacco trasforma. Al 50' doppietta Lewandowski con una punizione favolosa e perfetta. Tripletta del polacco e pallone portato a casa al 75': riparte benissimo Coman sulla destra, rasoterra per il compagno che insacca, lasciando Sanè sul posto.Il Bayern trova la prima vittoria e si porta a meno due dalle capoliste, ma sembra sempre e di più dipendere da quel giocatore polacco li davanti.