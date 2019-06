Europeo Under 21: una "Furia Rossa" si abbatte sulla Francia e porta la Spagna in finale

Dominio spagnolo nella seconda semifinale di questo Europeo under 21. Dopo il successo nel pomeriggio della Germania contro la Romania, la Spagna batte la Francia e conquista così l'accesso alla finale, con la possibilità di vendicare la sconfitta di due anni fa contro i tedeschi proprio nell'atto conclusivo dello scorso torneo.

Cronaca

Primo quarto d'ora a ritmi bassi con le due squadre che si studiano senza affondare il colpo. Al 14' però improvvisa azione offensiva della Francia con Reine-Adelaide che conquista un calcio di rigore per il fallo su di lui di Firpo. Dagli 11 metri va Mateta che spiazza Sivera e porta in vantaggio la formazione francese. Dopo due minuti l'attaccante francese ha la grande occasione per la doppietta ma Sivera questa volta è miracoloso e gli nega il gol. Al 27' Spagna vicina al pareggio con Fornals che all'interno dell'area riceve il pallone dopo un rimpallo e scarica in porta ma Bernardoni gli nega il gol con un grande riflesso. Dopo un minuto però le Furie Rosse pareggiano con Roca che, sugli sviluppi di un corner, prima si fa parare il tiro da Bernardoni ma sulla respinta ribadisce la sfera in rete. Al 45' gran palla di Fornals per Firpo che spedisce il pallone di poco a lato. Nel 5' minuto di recupero calcio di rigore questa volta per la Spagna con Konatè che falcia Oyarzabal in area e per l'arbitro è penalty realizzato dallo stesso attaccante spagnolo.

Inizia la ripresa e la Roja firma il tris con una grande azione corale che vede Oyarzabal servire in profondità Fabian Ruiz che senza guardare mette in mezzo per Dani Olmo che a porta vuota la mette dentro. Al 53' ancora Oyarzabal che arriva davanti a Bernardoni bravo a respingere il tiro del centravanti. Reagisce la Francia che al 56' ha una buona chance con Mateta che devia un cross rasoterra di Ballo-Tourè ma la palla finisce a lato. Al 66' minuti Mayoral ha l'occasione di chiudere il match solo davanti a Bernardoni che non è perfetto in questa circostanza e la sfera sfila di sul fondo. Ma dopo un minuto l'attaccante si rifà e firma il poker con un tiro al volo su un fantastico assist di esterno destro di Fornals. La Francia prova a ridurre le distanze ma al 70' la punizione di Ikonè dai 20 metri viene respinta con i pugni da Sivera. All'87' Spagna vicina alla manita con Dani Olmo che a tu per tu con Bernardoni manda il pallone a lato. In pieno recupero pallonetto di Soler che scavalca il portiere francese ma Ballo-Tourè salva sulla linea mettendola in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo colpo di testa di Nunez deviato in corner da Bernardoni. Occasioni finali per la Spagna che testimoniano il predominio della roja in una semifinale a senso unico.