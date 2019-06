Europei Under 21: pareggiano Francia e Romania che vanno in semifinale, l'Italia è fuori

Come da pronostico alla vigilia, Francia e Romania decidono di non farsi male e rischiare vista l'importanza della posta in palio e l'obiettivo comune per entrambe, ovvero il pareggio per accedere alle semifinali dell'Europeo Under 21. E così è stato con il match che termina a reti bianche e consente alle due squadre di poter festeggiare condannando di fatto l'Italia che viene eliminata. Le semifinali saranno dunque Spagna-Romania e Germania-Francia.

Sfida molto equilibrata con le due compagini che ovviamente non vogliono prendersi grandi rischi avendo il destino nelle loro mani. Bisogna aspettare il 17' per la prima occasione della partita a favore della Romania con Coman che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa dal limite dell'area e il pallonetto termina di un niente fuori. Al 27' ci prova Hagi da calcio di punizione ma il tiro finisce a lato. Dopo due minuti è il turno di Olanu che tenta con un bel sinistro dal limite che termina di poco alto. La manovra della formazione rumena sembra essere più fluida rispetto a quella francese che pensa più alla fase difensiva, consapevole che per andare in semifinale deve almeno pareggiare.

Nella ripresa si vede una Francia leggermente più propositiva rispetto al primo tempo. Al 53' doppia chance per la formazione transalpina con Ntcham che in area prima si fa ribattere il tiro da Nedelcearu poi conclude non inquadrando lo specchio. Al 67' grande occasione per la Romania con Hagi che con uno splendido lancio in profondità serve Puscas che si allunga clamorosamente la palla e favorisce l'uscita di Bernardoni che allontana la sfera. Al 78' altra buona opportunità per la formazione rumena con Rus che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Hagi, colpisce di testa ma il tiro è deviato da Tousart che per poco non beffa il proprio portiere. Nel finale Guendouzi sfiora il gol con un destro potente dal limite di poco alto. Ma le due squadre possono festeggiare perchè con questo pareggio volano in semifinale.