Mondiale femminile: manita dell'Italia contro la Giamaica e si vola agli ottavi!

Vince e adesso convince anche l'Italia di Bertolini che vuole sorprendere in questo Mondiale femminile. L'avversario di oggi la Giamaica non era certo irreprensibile, ma il 5-0 delle azzurre è un segnale forte che regala aritmeticamente anche la qualificazione agli ottavi di finale. Però le azzurre adesso hanno l'opportunità contro il Brasile di poter raggiungere almeno il secondo posto o provare addirittura ad ottenere il primato del girone con un risultato positivo, traguardo alla vigilia impensabile. Appuntamento a martedì 18 alle ore 21.

Cronaca

Inizio di partita a ritmi elevati allo Stade Auguste-Delaune con l'Italia a fare la partita e la Giamaica a ripartire in contropiede. Al 5' prima fiammata di Bonansea che prova un tiro dalla distanza parato in due tempi da Schneider. Passano altri 5 minuti e la bomber azzurra si procura un calcio di rigore per un tackle scomposto di A. Swaby. Dagli 11 metri va Girelli che si fa parare la conclusione da Schneider, ma per l'arbitro il penalty va ripetuto essendosi mossa prima e fuori dalla linea di porta il portiere giamaicano. Il secondo tentativo va per il verso giusto con Girelli che spiazza Schneider e porta in vantaggio le azzurre. Al 25' l'Italia raddoppia sempre con Girelli che sugli sviluppi di un corner devia con la coscia il pallone in porta battendo di nuovo il portiere avversario. Passano tre minuti e sempre su calcio d'angolo le azzurre vanno vicinissime al tris con una doppia chance prima per Bergamaschi che si fa respingere il tiro da Schneider e sulla ribattuta Sabatino colpisce in pieno la traversa. Sul ribaltamento di fronte è la Giamaica ad avere una buona occasione per ridurre le distanze con un cross di Adamolekun diretto sul secondo palo per Shaw ma Gama salva provvidenzialmente mettendo il pallone in corner.

Inizia la ripresa e Girelli e l'Italia fanno tris: il numero 10 azzurro su splendido cross di Giugliano colpisce di testa anticipando Schneider e firmando la sua tripletta personale. Al 58' grave errore del portiere Giuliani che si fa scippare il pallone da Shaw, provvidenziale l'anticipo di Giugliano che permette di mantenere la porta inviolata. Al 69' però il portiere delle azzurre si rifà alla grande deviando sulla traversa un pericoloso tiro cross di Asher. Dopo 2 minuti l'Italia cala il poker con una gran botta dai 20 metri della neo entrata Galli che si insacca nell'angolino. All'81' manita azzurra sempre con Galli che taglia verso l'area e servita magistralmente da Giugliano dribbla il portiere e insacca in porta per il definitivo 5-0.