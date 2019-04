Champions League - Il Tottenham perde ma va in semifinale: 4-3 all'Ethiad

Nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League Manchester City e Tottenham danno vita ad un match pazzesco con i londinesi che staccano il pass per le semifinali. 4-3 all'Ethiad con la squadra di Guardiola che va avanti con Sterling ma viene rimontata da una doppietta di Son. La prima frazione, però, si chiude con i padroni di casa avanti, Aguero segna il quarto gol nella ripresa ma Llorente regala la qualificazione alla compagine di Pochettino.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Manchester City con Bernardo Silva, Aguero e Sterling a formare il tridente d'attacco mentre il Tottenham risponde col 4-2-3-1 con Alli, Eriksen e Lucas Moura a supporto di Son.

Avvio di gara senza precedenti col Manchester City che al 4' passa in vantaggio con Sterling che batte Lloris con un bellissimo destro a giro. La gioia dei padroni di casa dura pochissimo perché al 7' il Tottenham pareggia con Son che sfrutta un rimpallo e, dal limite, batte Ederson col destro. Passano altri tre minuti e la squadra londinese la capovolge sempre con Son che fredda Ederson con un gran destro, 1-2. Non è finita qui perché al minuto 11 (si, avete letto bene) i padroni di casa pareggiano con Bernardo Silva che batte Lloris da pochi metri, decisiva una deviazione. La squadra di Guardiola torna a caricare e al 21' torna in vantaggio con Sterling che, su cross di De Bruyne, fa doppietta insaccando a porta sguarnita, 3-2. Con il passare dei minuti, ovviamente, i ritmi si abbassano ma nel finale di tempo sono gli ospiti a rendersi pericolosi con un mancino ad incrociare di Son che termina a lato di pochissimo.

La seconda frazione si apre col Manchester City ad un passo dal gol con Sterling che, dalla linea del dischetto, apre il piatto ma Lloris risponde presente. Al 54' nuova chance per i padroni di casa con De Bruyne che spara col destro ma Lloris salva a mano aperta. Il Tottenham non sta a guardare e al 58' va vicino al gol con Llorente che, su cross da sinistra, gira di testa trovando la bella risposta di Ederson. Su capovolgimento di fronte, però, ecco la quarta rete dei Citizens con De Bruyne che semina il panico e appoggia per Aguero che incenerisce Lloris col destro, 4-2. Il Tottenham non ci sta e al 73' va in rete con Llorente che, su calcio d'angolo, insacca in mischia, 4-3. Guardiola si gioca la carta Sanè e nel finale il Manchester City trova il gol con Sterling ma il VAR annulla per fuorigioco. E' l'ultima emozione del match: il Manchester City vince 4-3 una partita pazzesca ma in semifinale ci va il Tottenham.