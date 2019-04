Qualificazioni EURO 2020 - Polonia nel segno di Piatek, vincono Olanda e Belgio

Prendono ufficialmente il via le Qualificazioni ai prossimi Europei 2020.

Krzysztof Piatek non è solamente decisivo in Italia nelle gare di Serie A, ma è capace ed abile a prendersi la scena anche quando si tratta di vestire orgogliosamente la maglia della propria nazionale. L'attaccante del Milan subentra all'altro "italiano" Piotr Zielinski al 59' e dopo soli dieci giri d'orologio gela l'Ernst Happer Stadion di Vienna regalando alla Polonia un'importantissima vittoria in Austria. Sempre nel Girone G la Macedonia super per 3-1 la Lettonia e l'Israele viene stoppato nella gara casalinga contro la Slovenia.

Grandissima prova di forza dell'Olanda, nazionale promettente con tantissimi giovani che sarà sicuramente una mina vagante nei prossimi europei. I Tulipani stritolano la malcapitata Bielorussia all'Amsterdam Arena con la doppietta di Depay e i centri dei due Reds Wijnaldum e Van Dijk. Nello stesso raggruppamento l'Irlanda del Nord batte l'Estonia per 2-0, mentre la Germania ha riposato.

Costretta alla rimonta la vice campione dei Mondiali Croazia. I balcanici vanno in svantaggio in casa contro l'Azerbaigian per la rete di Sheydaev, ma riescono a riprendere le redini della gara con il giocatore dei Rangers Glasgow Barisic e a firmare il sorpasso con Kramaric. Nel Girone E la Slovacchia vince contro l'Ungheria per 2-0, decisive le reti di Duda e Rusnak.

Vince, infine, anche il Belgio. I fiamminghi aprono le danze con Thielemans, ma vengono raggiunti dalla Russia con Cheryshev, ma si accende il fuoriclasse del Chelsea Eden Hazard che fa doppietta e regala i tre punti. Nello stesso raggruppamento il Cipro infila una cinquina al San Marino e il Kazakistan supera contro pronostico per 3-0 la Scozia.