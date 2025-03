Real Madrid - Juventus, LIVE Champions League 2017/2018 (1-3): Ronaldo di rigore annulla la grande impresa dei bianconeri. In semifinale ci va il Real!

22.47- E' tutto, un saluto da Elia Pelizzari, e grazie per aver seguito questa diretta con noi di Vavel Italia.

22.45- Risultato beffardo per la Juventus, che per la gara giocata non si meritava il risultato ottenuto. Tuttavia è stata una grandissima partita, caratterizzata da grandi occasioni da entrambe le parti, la sorte ha voluto però che fosse il Real a passare il turno, e dunque ad accedere alle semifinali di Champions League.

93'- FINISCE QUI LA PARTITA! Non basta la grandissima prestazione della Juventus per battere questo Real! Risultato 3-0.

93'- GOOOOOOOOL DEL REAL MADRIDD!!!!! CRISTIANO RONALDO SUL CALCIO DI RIGORE PORTA A 3-1 IL RISULTATO!!

93'- Tensione per il rigore del Real, sulla battuta c'è Cristiano Ronaldo!

93' - CALCIO DI RIGORE PER IL REAL MADRID!!! ESPULSO ANCHE BUFFON PER PROTESTE! Il fallo è di Benatia su Ronaldo.

90+3 - Benatia ammonito! Fallo tattico a centrocampo.

90+3 - Svelati i minuti di recupero, che saranno 3!

88'- Ancora il Real che preme molto in avanti.

85'- RONALDO VICINO AL GOAL! Cross preciso di Carvajal su cui il portoghese non riesce a impattare perfettamente.

84'- Brutta punizione battuta dal bosniaco, che ha cercato uno schema complicato.

83'- Fallo su Higuain! Punizione per la Juventus da posizione difficile per una possibile conclusioni dello specializzato Pjanic.

83'- Squadre stanche dopo una partita giocata a ritmi altissimi.

80'- FALLO DI MARCELO SU DOUGLAS COSTA! Fallo tattico del brasiliano sponda Real, che stende il giocatore bianconero su una sua tipica accelerata.

78'- ANCORA REAL! Isco la mette in mezzo ma Varane non riesce a inquadrare lo specchio della palla e spara alto.

77'- PRODIGIOSO BUFFON!!! Tiro di Isco deviato da Benatia, ma Buffon devia in corner prontamente!

75'- OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Khedira viene chiuso prontamente da Vallejo su un bel cross da sinistra.

75'- TERZO E ULTIMO CAMBIO PER IL REAL! Fuori Modric, dentro Kovacic.

74'- BRIVIDO PER LA JUVE!! Asensio si accentra e conclude trovando solo deviazioni.

72'- Ammonito Douglas Costa! Fallo tattico su Asensio.

71'- La Juve cerca di rifiatare, il Real prova a ferire la retroguardia della Juventus.

68'- CI PROVA ASENSIO! Calcio di punizione che finisce alto, sopra la traversa.

67'- Fallo di Alex Sandro, che concede una punizione da buona posizione al Real.

66'- Ammonito Alex Sandro, dopo una frenata su Cristiano Ronaldo.

65'- Juve ancora in avanti con l'asse Lichtsteiner - Costa.

63'- Ora il Real prova a reagire, giro palla alla ricerca di spazi preziosi. La Juve ne approfitta per respirare.

60'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOAL DELLA JUVENTUUUUSSSSSSSS!!!!!!! BLAISE MATUIDIIIIII!!!! Il francese taglia il campo e su una presa non salda di Keilor Navas dopo un cross di Douglas Costa, si avventa e mette a segno il goal del 3.0.

58'- OCCASIONE JUVENTUS!!! Giro palla dei bianconeri, con Pjanic che trova Higuain che si gira e conclude verso la porta di Navas, non trovando fortuna.

57'- RONALDO DI PRIMA! Ci prova CR7, che di prima tenta la conclusione, ben controllata da Buffon.

55'-Giro palla Real, alla ricerca di spazi.

53'- Mandzukic commette fallo su Carvajal. Calcio di punizione innocuo per la Juve, ben addomesticato dalla difesa bianconera.

52'- RONALDO SI ACCENDE! Il portoghese aggira bene Chiellini, ma poi viene ben chiuso da Benatia.

50'- CI RIPROVA LA JUVE!! Alex Sandro prova lo scatto, crossa per Mandzukic che viene anticipato.

48'- INCONTENIBILE DOUGLAS COSTA! Il brasiliano si libera bene e si accentra, liberando un mancino che esce alto sopra la traversa.

47'- Occasione Real! Asensio accelera e serve Vasquez il quale viene ben chiuso dalla difesa bianconera.

46'- RINIZIA LA PARTITA E SUBITO DOPPIO CAMBIO! Asensio per Bale e Vasquez per Casemiro!

21.45- Real e Juve pronti ad entrare in campo per la ripresa. Continuate a seguirci qui su Vavel, anche per il secondo tempo di questo emozionante match tra Real Madrid e Juventus!

21.37- Partita bellissima sotto ogni punto di vista. Il Real Madrid sta attaccando tanto riuscendo a mettere in difficoltà una Juve alcune volte forse troppo disattenta. Bianconeri che stanno giocando ad alti ritmi, ma l'importante ora, per la compagine di Max Allegri, è non perdere la concentrazione, specie in un momento delicato come questo.

45+2- FINISCE IL PRIMO TEMPO! La Juventus è avanti 2-0, ma non deve perdere la concentrazione poichè c'è ancora tutto un tempo da giocare.

45+2'- BRIVIDO JUVENTUS!!!!! Buffon tocca un colpo di testa di Varane, mandando il pallone sulla traversa.

45'- Fallo di Chiellini! Il difensore bianconero stende il portoghese, calcio di punizione per il Real.

44'- CONTROPIEDE REAL! Ritmi altissimi, Ronaldo riceve palla in area di rigore ma Benatia non si fa saltare.

43'- AFFANNO REAL MADRID!! Non riesce ad uscire il Real che subisce gli attacchi della Juventus che nonostante tutto non riesce a concretizzare.

41'- CI PROVA CARVAJAL! Tiro velleitario, non pericoloso per la Juve.

40'- Buon pressing della Juve che cerca di non lasciare spazi agli avversari.

37'- Juve che approfitta dell'allungamento del Real e riesce a trovare il goal del raddoppio.

36'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!! ANCORA MARIO MANDZUKICCCCCCCCC!!!!! Lichtsteiner crossa perfettamente per il croato che supera di testa Carvajal e insacca alle spalle di Navas!!

35'- Ammonito Lichtsteiner per un brutto intervento su Ronaldo.

34'- Momento difficile per la Juve che subisce gli attacchi avversari e non riesce a concretizzare le buone opportunità create.

33'- SUPER BUFFON!!!!!! Ronaldo innesca Isco che non riesce a battere Buffon. Ancora un brivido per la Juve.

31'- ANCORA REAL MADRID!!!! Errore in uscita della Juve da cui il Real riparte con Isco, che innesca Kroos il quale con un tiro prende in pieno Benatia.

30'- MARCELO VICINO AL GOAL!! Bordata del brasiliano che finisce sul fondo, ma che brivido per la Juve!

28' - AMMONITO MANDZUKIC! Il Croato arpiona Carvajal e lo stende, ammonizione per lui.

25' - Real che cerca di soffocare la Juventus, e allo stesso tempo prova a mettere in difficoltà la squadra di Allegri che tuttavia si copre bene dagli assalti avversari.

24'- CI PROVA LA JUVE!! Botta da fuori area di Khedira, che tuttavia finisce sul fondo!

22'- AMMONITO CARVAJAL! Brutta entrata su Mandzukic, che costa il giallo al difensore dei Blancos.

20'- CARVAJAL CAPISCE TUTTO!! Il terzino spagnolo intercetta un passaggio in profondità pericoloso di Douglas Costa.

19'- Benatia stende Ronaldo dopo un gran numero del portoghese.

16'- Primo cambio per la Juve! De Sciglio non ce la fa. Entra Lichtsteiner.

16'- Cartellino giallo per Pjanic!! Ammonito il bosniaco dopo una trattenuta su Isco.

15'- De Sciglio cerca l'imbucata per Douglas Costa,il quale viene anticipato da Navas.

14'- REAZIONE JUVE! Mandzukic su un calcio d'angolo anticipa tutti non riuscendo a calciare bene il pallone

13'- GOAL ANNULLATO AL REAL MADRID!!!!! Ronaldo si accentra repentinamente calciando in porta. Sulla ribattuta di Buffon arriva Isc, che in fuorigioco, mette il pallone alle spalle dell'estremo difensore bianconero

12'- CHIELLINI SALVA LA JUVE! Il difensore della Nazionale Italiana, dopo una bella azione del Real, strappa il pallone a Isco prima che lo spagnolo riesca a tirare in porta, dall'interno dell'area di rigore.

11'- Bella partita fin qui, con le due squadre che si danno battaglia in campo, con belle azioni sia da una parte che dall'altra.

9'- ANCORA BLANCOS!!! Bella azione di Bale che arriva al tiro, trovando un buon Buffon. Sulla respinta il Gallese prova il colpo di tacco, non inquadrando la porta.

8'- REAGISCE IL REAL! Bale crossa in mezzo per Cristiano Ronaldo che cerca il tiro ma sbatte su un difensore bianconero.

7'- OCCASIONE PER LA JUVE!! Douglas Costa sfugge a Varane, per poi metterla in mezzo all'area di rigore dove trova Higuain che non riesce a realizzare il goal del 2-0!

3' - Partenza eccezionale della Juventus, che è entrata in campo con una grande determinazione, nonostante il buon pressing iniziale da parte dei Blancos.

2'- GOOOOOOOOOL!!! MARIO MANDZUKIC!!!! Cross in mezzo per il croato che di testa insacca alle spalle di Navas!

1'- Real Madrid che inizia la gara in modo molto offensivo, pressando alto

20.45 - Tutto pronto, si comincia!

20.40 - Tutto pronto! Le squadre si preparano per entrare in campo, prima del calcio d'inizio.

20.15 - Manca all'incirca mezz'ora prima del match di ritorno dei quarti di finali di Champions League tra Real Madrid e Juventus, le squadre stanno entrando in campo per il riscaldamento!

19.52 - Per quanto riguarda la Juventus, Allegri si affida al 4-3-3, con Mandzukic, Costa e Higuain nel tridente offensivo. Torna Pjanic nel centrocampo bianconero, che agirà insieme a Matuidi e Khedira.

19.49 - Zidane arriva alla gara con i bianconeri senza Ramos, espulso, sostituito da Vallejo. Panchina per Benzema, mentre partirà dal primo minuto Gareth Bale.

19.30 - Le squadre sono arrivate allo stadio!

Benvenuti da Elia Pelizzari alla diretta scritta - live e online - di Real Madrid vs Juventus, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2017/2018. Si gioca al Santiago Bernabeu, fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'inglese Oliver.

Si riparte dai 90 minuti d'andata, 0-3 e sigillo Real. Ronaldo in avvio, poi il raddoppio, sempre del portoghese, nella ripresa e il pesantissimo assolo di Marcelo. Juve stordita in apertura, ma in grado di avvicinare più volte il pari, prima della prodezza di CR7.

Allegri deve costruire la sua impresa senza Dybala, espulso nel primo atto a Torino. Entrata scomposta e secondo giallo, cartolina di una serata estremamente negativa per l'argentino. Fuori causa anche Bentancur, sempre per squalifica. La Juve, in mediana, ritrova però Pjanic.

Pochi dubbi di formazione. Il tecnico non può disporre di Bernardeschi e Barzagli, spazio quindi al 4-3-3. Mediana folta, Matuidi dal primo minuto per dare peso alla zona nevralgica. Khedira rifinisce il pacchetto, Douglas Costa ha libertà di offendere. Mandzukic sul fronte sinistro, Higuain da 9.

A protezione di Buffon, linea a quattro diretta da Benatia, anche lui assente nella disfatta casalinga. Chiellini affianca l'ex Roma, corsie presidiate da De Sciglio e Alex Sandro. Cuadrado è la scheggia da sfoderare lungo la via.

Allegri non si sbilancia, difficile ribaltare il verdetto, la Juve deve però lanciare un segnale, è importante uscire dal maestoso Bernabeu con consolidate certezze. Queste le considerazioni della vigilia dell'allenatore bianconero.

Forse l'ultima, in Europa, per capitan Buffon. L'estremo sottolinea la forza del Real, ma carica i compagni in vista della partitissima. Non conta solo il risultato, specie in questo contesto.

Real Madrid - I problemi di Zidane albergano tutti nel settore arretrato, Nacho non è disponibile, Sergio Ramos è squalificato. Tocca al giovane Vallejo far coppia con Varane. Carvajal e Marcelo i terzini di ruolo.

Casemiro è la diga mediana, non cambia nulla nel Madrid. Kroos smista palloni, semplifica lo sviluppo del gioco, Modric è l'artista a tutto campo, Isco il giocoliere. Non concede punti di riferimento lo spagnolo, svaria sulla trequarti alle spalle della coppia Ronaldo - Benzema.

Nuova esclusione per Bale, partono dalla panchina anche Asensio e L.Vazquez.

Zidane non vuole cali di tensione, perentorio in conferenza ricorda la forza della Juventus. Qualificazione da conseguire sul campo, i giochi non sono certo chiusi. Qui invece le considerazioni di Varane, presente con il tecnico di fronte alla stampa.